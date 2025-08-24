Полицейские предотвратили мошеннические действия в ЗКО

Закон и Порядок
151

Стражам порядка удалось сорвать перевод 1,3 млн тенге мошенникам

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В одном из торгово-развлекательных центров Уральска сотрудники полиции заметили мужчину у терминала. Он одновременно разговаривал по телефону и спешно вводил данные, явно находясь в состоянии волнения, сообщает polisia.kz

Полицейские вмешались и объяснили, что на другом конце провода могут быть мошенники. Однако собеседники по телефону — женщина, представившаяся "Тамарой", а затем и "дочка" с "сыном" — убеждали мужчину не слушать никого и продолжать перевод.

Как выяснилось позже, несколько дней подряд злоумышленники звонили ему, представляясь сотрудниками полиции, и утверждали, что его сбережения находятся под угрозой. Для их "спасения" мужчину склоняли снять деньги с депозита и перевести на якобы "безопасный" счет.

Благодаря своевременным действиям полицейских удалось предотвратить перевод 1,3 млн тенге.

Сегодня в Западно-Казахстанской области активно проводятся профилактические мероприятия у банкоматов и терминалов, особенно в местах массового скопления людей. Цель — оперативно реагировать в "зоне риска", предотвращать переводы мошенникам и повышать финансовую грамотность граждан, особенно пожилых.

Полиция напоминает: настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют перевода денег; при любых подозрительных звонках незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102.
 

#ЗКО #полиция #мошенники #перевод

Популярное

Все
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
В Нацбиблиотеке подписано соглашение о сотрудничестве с делегацией Малайзии
Полицейские предотвратили мошеннические действия в ЗКО
Сегодня – День спорта
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Сегодня - День пограничника
Концерт Дженнифер Лопес в Алматы принес почти 10 млрд тенге дохода
Глава государства принял акима Акмолинской области
Уборка идет полным ходом
Трамп встретится с Зеленским и лидерами ЕС
Состоялся телефонный разговор Токаева с Путиным
50 кг конопли обнаружили среди кукурузы в Алматинской области
Юрий Мельниченко: Кроме первого места для меня другого не существовало
Более тысячи фактов двойного гражданства установили в Павлодарской области
Как Казахстан готовит фигуристов к Играм-2026
Новый профессиональный праздник для предпринимателей учрежден в Казахстане
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Интерпол выпустил первое «Серебряное уведомление» Республики Казахстан
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом

Читайте также

Павлодарские спасатели следят за безопасностью на пляже при…
В Астане арестовали мужчину за пранк в подъезде
В Алматы предприятия фиктивно перечисляли пенсионные для вы…
Семь автомобилей забрали у должников по алиментам в Шымкенте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]