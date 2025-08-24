Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В одном из торгово-развлекательных центров Уральска сотрудники полиции заметили мужчину у терминала. Он одновременно разговаривал по телефону и спешно вводил данные, явно находясь в состоянии волнения, сообщает polisia.kz



Полицейские вмешались и объяснили, что на другом конце провода могут быть мошенники. Однако собеседники по телефону — женщина, представившаяся "Тамарой", а затем и "дочка" с "сыном" — убеждали мужчину не слушать никого и продолжать перевод.



Как выяснилось позже, несколько дней подряд злоумышленники звонили ему, представляясь сотрудниками полиции, и утверждали, что его сбережения находятся под угрозой. Для их "спасения" мужчину склоняли снять деньги с депозита и перевести на якобы "безопасный" счет.

Благодаря своевременным действиям полицейских удалось предотвратить перевод 1,3 млн тенге.



Сегодня в Западно-Казахстанской области активно проводятся профилактические мероприятия у банкоматов и терминалов, особенно в местах массового скопления людей. Цель — оперативно реагировать в "зоне риска", предотвращать переводы мошенникам и повышать финансовую грамотность граждан, особенно пожилых.



Полиция напоминает: настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют перевода денег; при любых подозрительных звонках незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102.

