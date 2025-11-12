Напомним, с 1 января 2026 года вступает в силу обновленный перечень социально значимых заболеваний (СЗЗ). Детский церебральный паралич, ревматизм, системные поражения соединительной ткани и сахарный диабет переведены в другой список болезней – «подлежащих динамическому наблюдению (ЗПДН) и финансируемых через систему ОСМС». Эта новость вызвала неоднозначную реакцию у населения, в областное управление здравоохранения уже поступила одна официальная жалоба. О резонансных слухах вокруг изменения перечня СЗЗ и о возможном недообеспечении медицинской помощью пациентов высказалась исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения области Улытау Сабина Ниязова.

– Данные изменения никаким образом не отразятся на пациентах, – заверила она. – Меняется лишь источник финансирования медицинского обеспечения по исключенным из перечня СЗЗ. Помощь гражданам с этими заболеваниями будет продолжена, в полном объе­ме будет сохранен и весь пакет диагностических обследований, лекарственное обеспечение.

Такая же ситуация и в случае с заболеванием сахарным диабетом. Основная часть больных с этим диагнозом (92%) являются застрахованными пациентами, поэтому помощь им будет представлена в том же объеме. Сегодня в области Улытау на учете состоят порядка 7 тыс. пациентов с инсулинозависимым и инсулинонезависимым сахарным диабетом, около 100 из них – дети.

– Министерством здравоохранения разработан пакет поправок, согласно которому предусматривается внесение взносов со стороны местных исполнительных органов за ту или иную категорию населения, – пояснила Сабина Сабировна. – Поэтому незастрахованные пациенты также будут охвачены медицинской помощью, в том числе в случае каких-либо осложнений.

Что касается введения в перечень СЗЗ эпилепсии и цереброваскулярных заболеваний, то, как отмечает эксперт, это позволит обеспечить раннее начало медицинской реабилитации и непрерывность наблюдения за пациентами, что значительно повышает эффективность лечения. Данное нововведение направлено на улучшение качества оказания медицинской помощи, увеличение ее доступности и предупреждение развития осложнений после тех или иных заболеваний.