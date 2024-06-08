Повесть «Мертвые не возвращаются» Бердибека Сокпакбаева переведена на турецкий язык

Современники говорили про Бердибека Сокпакбаева, что он пишет только правду и не расходует бумагу просто так. Каждая его книга словно приоткрывает дверцу в святая святых – тонкую наивную душу простого человека. Самая знаменитая его повесть «Меня зовут Қожа» переведена на 68 языков, а снятый по ее мотивам фильм удостоен премии Каннского фестиваля. В копилке у автора много и других достойнейших произведений. «Мертвые не возвращаются» как раз одно из них.

И если Бердибеку Сокпакбаеву в этом году исполняется 100 лет со дня рождения, то его знаменитому роману – 40. Поклонники и близкие писателя надеются, что и по этому глубокому произведению будет снят достойный фильм.

В юбилейный для писателя год по всей стране пройдет ряд торжественных мероприятий. Старт им положила презентация перевода романа «Мерт­вые не возвращаются» на турецкий язык в Нацио­нальной библиотеке РК. Произведение перевел Хусейн Варол – преподаватель турецкого Университета Хаджи Байрама Вели, поддержку оказали акимат Алматинской области и Меж­дународная организация ТЮРКСОЙ.

Участников презентации приветствовал генеральный консул Турецкой Респуб­лики в Алматы Эврен Мюдеррис­оглу. Он отметил важность сохранения и развития культурных отношений между дружественными странами, чему очень способствуют подобные мероприятия.

– Замечательное произведение Сокпакбаева «Меня зовут Қожа» было переведено на турецкий язык Джемиле Кынаджи в 2018 году, – сказал Эврен Мюдеррисоглу. – На этот раз Хусейн Варол познакомил турецких читателей с романом «Мертвые не возвращаются». По этому случаю также искренне позд­равляю ТЮРКСОЙ и Национальную библиотеку, которые сыграли ведущую роль в популяризации в мире литературы наших братских народов.

При жизни, как это, к сожалению, часто бывает, Бердибека Сокпакбаева не оценили по достоинству. Друзья и соратники вспоминают его, как человека прямолинейного, но очень справедливого. Именно эта склонность к справедливости не раз становилась причиной переживаний за его судьбу у родных и близких.

– Сегодня имя Бердибека Сокпакбае­ва – олицетворение реалистической классической казахской литературы, – говорит член Союза писателей РК Нурдаулет Акыш. – А при жизни единст­венной его наградой была грамота Верховного Совета КазССР. У него был оппозиционный характер, нередко он критиковал власть. В детстве Бердибек перенес много лишений, и это отразилось на его творчестве. Каждый человек, который был знаком с писателем и читал роман «Мертвые не возвращаются», сразу мог понять, что главный герой Еркин – это и есть сам Бердибек. Эта книга хороша не только, как принято сейчас говорить, событийностью, главная ее особенность в том, что в ней как нельзя лучше передана душа народа, его взгляды, переживания.

2024-й по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева объявлен ЮНЕСКО Годом Бердибека Сокпакбаева. На родине классика в Нарынкольском районе Алматинской облас­ти с начала года проводятся культурные мероприятия. Школьники, студенты, педагоги вновь и вновь обращаются к нетленным творениям автора, разбирают характеры героев, обсуждают произведения писателя в книжных клубах, а школьные театры ставят его пьесы.

На презентацию в Национальную библиотеку была приглашена и дочь знаменитого писателя Самал Сокпакбаева:

– Я очень благодарна нашему Президенту за его инициативу. Мой отец написал много произведений и для взрос­лых читателей, он по праву считается классиком казахской литературы. Но больше всего его прославила повесть «Меня зовут Қожа». И хотя она считается детской литературой, темы, поднятые в ней, актуальны для любого возраста.

По образованию я химик, но с годами начала уходить в литературу, видимо, сказались гены. Помню, отец скептически отнесся к этим начинаниям. Позвал меня как-то к себе и попросил перевести несколько страниц повести «Меня зовут Қожа». У меня тряслись руки, когда я приступила к переводу, понимала – поблажек не будет. Но моя работа ему понравилась. Повесть уже переводилась несколькими переводчиками, но мне единственной удалось передать национальный дух и колорит произведения. Может, потому что с детства слышала красивую казахскую литературную речь родителей. Мама тоже была филологом. Отец оценил и язык, но больше всего ему понравилось именно то, что я передала атмосферу и эмоциональную окраску повести.

Он благословил меня продолжать, но в свойственной ему манере сделал это очень сдержанно. С тех пор почти сорок лет занимаюсь переводческой дея­тельностью. Удалось даже с Чингизом Айтматовым и Мухтаром Шахановым поработать. И все это с благословения отца, – рассказала Самал Сокпакбаева.

В заключение мероприятия в дар Национальной библиотеке были переданы пять экземпляров романа «Мертвые не возвращаются» на турецком языке.