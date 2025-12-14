Кадр с видео: МЧС РК

В районе села Карашилик Северо-Казахстанской области проведена поисково-спасательная операция. Житель села отправился на автомобиле на поиски скота и более 12 часов находился без связи. Родные забили тревогу.

На место выехали спасатели МЧС и сотрудники ДП, которые прочёсывали территорию. Поискам мешало темное время суток и протяжённые степные участки, где легко потерять ориентир.

Ближе к утру поисковые группы обнаружили мужчину в 15 км от села Карашилик. В связи с поломкой автомобиля, отсутствия связи и потери ориентира был вынужден сидеть в холодном автомобиле до рассвета. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Найденный сельчанин искренне поблагодарил спасателей и сотрудников полиции за оперативность.