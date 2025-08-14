На протяжении семи лет Федерация рукопашного боя Акмолинской области организует выездные мероприятия для детей и взрослых с особыми потребностями. Очередная встреча состоялась 31 июля на базе отдыха Letto Park, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Optimism.kz

Фото: optimism.kz

Мероприятие было подготовлено для посетителей спортивного комплекса «Дарын» и объединило людей с дополнительными потребностями, занимающихся в «Дарын-1» и «Дарын-2».

Программа прошла в дружеской и тёплой атмосфере. Участники приняли участие в различных играх, эстафетах и спортивных заданиях, направленных на сплочение как детей, так и взрослых. Для маленьких гостей была проведена яркая шоу-программа от аниматоров, в которой каждый ребёнок смог проявить активность и творческое начало.

Все участники получили памятные награды и призы, а для гостей был организован перерыв с горячим питанием — отличная возможность отдохнуть и подкрепиться перед продолжением программы.

Общий охват мероприятия составил около 150 человек.

«Мы уделяем большое внимание не только развитию единоборств, но и поддержке и вовлечению особенных детей в спортивную и социальную жизнь региона», — отметили в Федерации рукопашного боя.

Инициатива была реализована при поддержке Управления физической культуры и спорта Акмолинской области.