Премьер встретился с главой Shenzhen Energy Environment Ван Ганом

Они обсудили сотрудничество в области экологии в соответствии с закрепленными в новой Конституции РК нормами по охране окружающей среды и инициативой Главы государства «Таза Қазақстан»

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров китайской компании Shenzhen Energy Environment Co., Ltd Ван Ганом, прибывшим в Астану для участия в Региональном экологическом саммите 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Сегодня в столице стартовало строительство первой очереди инвестиционного проекта «Экопарк «Энергия Астаны» по утилизации твердых бытовых отходов и генерации электроэнергии. В проект будет инвестировано $180 млн. В рамках реализации первого этапа мощность предприятия составит не менее 1,5 тыс. тонн отходов в сутки, а также генерация 50 МВт электроэнергии. Особое внимание уделяется технологическим и экологическим параметрам, включая применение современной многоступенчатой системы очистки выбросов. В Астане создано совместное предприятие ТОО «East Hope». Ввести объект в эксплуатацию планируется в июне 2029 года.

«Между главами наших государств выстроен доверительный интенсивный диалог, что является основой для реализации совместных инвестиционных проектов. Мы признательны китайской стороне и бизнесу за вклад в развитие экономики и готовы создавать все необходимые условия. Проект «Экопарк «Энергия Астаны» имеет стратегическое значение не только для столицы, но и для страны. Правительство окажет все необходимые меры поддержки для реализации данного проекта», — подчеркнул Олжас Бектенов, поручив Министерству энергетики и акимату рассмотреть перспективы масштабирования данного опыта в другие регионы.

Председатель совета директоров Shenzhen Energy Environment Co., Ltd Ван Ган заявил о намерении компании реализовать вторую очередь проекта, что в будущем обеспечит полную утилизацию накопленных на полигонах ТБО отходов. Портфель компании насчитывает 57 мусоросжигательных предприятий в КНР общей мощностью 79 тыс. тонн в сутки. Shenzhen Energy Environment Co., Ltd. обеспечивает управление до 90% отходов города Шэньчжэнь с населением порядка 20 млн человек.

«Мы высоко ценим возможность работать в Казахстане и готовы приложить все усилия для качественной реализации проекта. Уверен, предприятие станет важным примером практического сотрудничества между Китаем и Казахстаном. При поддержке Правительства Казахстана планируем обеспечить дальнейшее продвижение проекта», — сказал председатель совета директоров Shenzhen Energy Environment Co., Ltd Ван Ган.

Стороны подчеркнули, что «Экопарк «Энергия Астаны» станет еще одним результативным примером инвестиционного и технологического сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, обсуждены перспективы взаимодействия в области экологической реконструкции угольных ТЭЦ и газовых электростанций, а также локализации производства.

По итогам встречи стороны подтвердили намерения приложить все усилия для реализации проекта в установленные сроки и развивать дальнейшее сотрудничество по перспективным направлениям.