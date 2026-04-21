Премьер встретился с главой Shenzhen Energy Environment Ван Ганом

14

Они обсудили сотрудничество в области экологии в соответствии с закрепленными в новой Конституции РК нормами по охране окружающей среды и инициативой Главы государства «Таза Қазақстан»

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров китайской компании Shenzhen Energy Environment Co., Ltd Ван Ганом, прибывшим в Астану для участия в Региональном экологическом саммите 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Сегодня в столице стартовало строительство первой очереди инвестиционного проекта «Экопарк «Энергия Астаны» по утилизации твердых бытовых отходов и генерации электроэнергии. В проект будет инвестировано $180 млн. В рамках реализации первого этапа мощность предприятия составит не менее 1,5 тыс. тонн отходов в сутки, а также генерация 50 МВт электроэнергии. Особое внимание уделяется технологическим и экологическим параметрам, включая применение современной многоступенчатой системы очистки выбросов.  В Астане создано совместное предприятие ТОО «East Hope». Ввести объект в эксплуатацию планируется в июне 2029 года.

«Между главами наших государств выстроен доверительный  интенсивный диалог, что является основой для реализации совместных инвестиционных проектов. Мы признательны китайской стороне и бизнесу за вклад в развитие экономики и готовы создавать все необходимые условия. Проект «Экопарк «Энергия Астаны» имеет стратегическое значение не только для столицы, но и для страны. Правительство  окажет все необходимые меры поддержки для реализации данного проекта», — подчеркнул Олжас Бектенов, поручив Министерству энергетики и акимату рассмотреть перспективы масштабирования данного  опыта в другие регионы.

Председатель совета директоров Shenzhen Energy Environment Co., Ltd Ван Ган заявил о намерении компании реализовать вторую очередь проекта, что в будущем обеспечит полную утилизацию накопленных на полигонах ТБО отходов. Портфель компании насчитывает 57 мусоросжигательных предприятий в КНР общей мощностью 79 тыс. тонн в сутки. Shenzhen Energy Environment Co., Ltd. обеспечивает управление до 90% отходов города Шэньчжэнь с населением порядка 20 млн человек.

«Мы высоко ценим возможность работать в Казахстане и готовы приложить все усилия для качественной реализации проекта. Уверен, предприятие станет важным примером практического сотрудничества между Китаем и Казахстаном. При поддержке Правительства Казахстана планируем обеспечить дальнейшее продвижение проекта», — сказал председатель совета директоров Shenzhen Energy Environment Co., Ltd Ван Ган.

Стороны подчеркнули, что «Экопарк «Энергия Астаны» станет еще одним результативным примером инвестиционного и технологического сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, обсуждены перспективы взаимодействия в области экологической реконструкции угольных ТЭЦ и газовых электростанций, а также локализации производства.

По итогам встречи стороны подтвердили намерения приложить все усилия для реализации проекта в установленные сроки и развивать дальнейшее сотрудничество по перспективным направлениям.

В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Шкаф с секретом
Комплект наград из Аликанте
Серебряный клинок Ерлика
Инклюзия как стратегический приоритет
Портреты на стекле
В преддверии летнего сезона расширяется туриндустрия
«Перекрасили» ценник и... проиграли суд
Готовность к высоким скоростям
Две победы на старте
Субботнику дождь не помеха
Ученые усовершенствовали промышленные фильтры
Бронзовый танец с лентой
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Меняется система аттестации педагогов
К проактивному реагированию на киберугрозы
Ожидается строительство еще двух заводов
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Ключи от надежды
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Задача – возвращение в элиту
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Путь писателя и государственного деятеля
Исповедь на миллиарды: что на самом деле скрывают мошенники
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Ряд двусторонних документов подписали Казахстан и Монголия
Укрепление координации и взаимодействия
В Китае открыли новый маршрут ж/д грузоперевозок Тяньцзинь-…
Двусторонние отношения динамично развиваются

