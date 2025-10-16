Преподаватель медицинского колледжа спасла жизнь пассажира самолета, направлявшегося из Актау в Алматы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Мужчине стало плохо за 40 минут до посадки. Все признаки указывали на инфаркт: резкое падение давления, одышка, нитевидный пульс, холодный пот, стеклянный взгляд.

Когда по громкой связи прозвучал вопрос, есть ли на борту медработники, откликнулась преподаватель медколледжа из Актау Сапархан Джанабаева.