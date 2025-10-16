У мужчины случился инфаркт на борту самолета
Преподаватель медицинского колледжа спасла жизнь пассажира самолета, направлявшегося из Актау в Алматы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Мужчине стало плохо за 40 минут до посадки. Все признаки указывали на инфаркт: резкое падение давления, одышка, нитевидный пульс, холодный пот, стеклянный взгляд.
Когда по громкой связи прозвучал вопрос, есть ли на борту медработники, откликнулась преподаватель медколледжа из Актау Сапархан Джанабаева.
- Она не растерялась, оказала первую помощь, измерила давление, разговаривала с ним, поддерживала и была рядом до самого приземления, - написала жена человека, который едва не погиб на борту самолета. - Мы безмерно благодарны ей за внимание, заботу и доброту. Благодаря ее участию все закончилось благополучно. Пусть она знает, что мы запомнили ее доброту и от всего сердца желаем здоровья и благополучия.