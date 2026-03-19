Президент: «Мы должны делать все возможное для повышения качества человеческого капитала»

Президент
76

Глава государства обратился к научной общественности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

«Мы должны делать все возможное для повышения качества человеческого капитала. Я обращаюсь ко всем представителям научного и академического сообщества страны. От ваших идей, исследований, результатов работы, открытий во многом зависит, каким будет Казахстан завтра, насколько наша страна будет инновационной и прогрессивной. Уверен, что совместными усилиями мы сможем превратить Казахстан в один из ведущих научных и технологических центров Евразии», - сказал он.

Напомним, что Президент провел в КазНУ имени аль-Фараби встречу с научной общественностью. В Казахстане действуют более 420 научно-исследовательских организаций, в которых трудятся свыше 27 тысяч ученых и научных работников. 

#президент #наука #ученые

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]