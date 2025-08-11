Президент обеспокоен медленными темпами внедрения ИИ - Руслан Желдибай

Искусственный интеллект
Советник – пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай сообщил о поручении Президента по проекту  «Умный город», передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, на совещании по развитию искусственного интеллекта Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил успешную работу Правительства и акимата Астаны по практической реализации в столице масштабного проекта «Умный город». 

Официальный старт запланирован на декабрь. 

«В то же время Президент потребовал масштабировать данный проект на все крупные города Казахстана и призвал Правительство отказаться от практики формализма с учетом исключительной важности развития цифровизации и искусственного интеллекта в стране. 

Глава государства обеспокоен медленными темпами внедрения инструментов искусственного интеллекта в реальный сектор экономики.

Правительству поручено незамедлительно приступить к работе», - написал он в Telegram.

