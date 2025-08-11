По его словам, на совещании по развитию искусственного интеллекта Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил успешную работу Правительства и акимата Астаны по практической реализации в столице масштабного проекта «Умный город».

Официальный старт запланирован на декабрь.

«В то же время Президент потребовал масштабировать данный проект на все крупные города Казахстана и призвал Правительство отказаться от практики формализма с учетом исключительной важности развития цифровизации и искусственного интеллекта в стране.

Глава государства обеспокоен медленными темпами внедрения инструментов искусственного интеллекта в реальный сектор экономики.

Правительству поручено незамедлительно приступить к работе», - написал он в Telegram.