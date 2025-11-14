Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие во втором Форуме работников сельского хозяйства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Мероприятие собрало более 2 000 участников, включая сельхозтоваропроизводителей, представителей отраслевых ассоциаций, международных организаций, инвесторов, ветеранов отрасли, а также студентов, обучающихся по специальностям аграрной сферы.

Первый Форум работников сельского хозяйства прошел в Астане ровно год назад - 15 ноября 2024 года. Он также собрал более 2 000 участников из всех регионов страны. В мероприятии приняли участие представители агрохолдингов, фермеры, работники крестьянских хозяйств, а также члены общественных объединений, инвесторы.

В ходе выступления на первом форуме, накануне Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности (отмечается в третье воскресенье ноября), Президент Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул значимость их труда, обозначил цели и задачи, стоящие перед сектором АПК, а также озвучил инициативы, нацеленные на поддержку аграриев.