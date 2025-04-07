Согласно Конституции и Закону о выборах государственных служащих, президентские выборы должны быть проведены в течение 60 дней со дня, следующего за днем ​​утверждения Конституционным судом импичмента президента, а дата выборов должна быть объявлена ​​не менее чем за 50 дней

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Досрочные президентские выборы в Южной Корее назначены на 3 июня 2025 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

«7-го числа было подтверждено, что дата президентских выборов, которые состоятся после импичмента бывшего президента Юн Сок Ёля, назначена на вторник, 3 июня», — говорится в материале агентства Yonhap.

Утверждается, что в телефонном разговоре с сотрудником информационного агентства неназванный представитель правительства уточнил, что этот вопрос планируют включить в повестку дня завтрашнего заседания Госсовета. Тогда же дата будет официально подтверждена.

Ситуация в Южной Корее обострилась 3 декабря минувшего года после объявления президентом военного положения, причиной которого была названа угроза паралича власти, возникшая из-за попыток провести процедуру импичмента. Командующий чрезвычайным режимом, начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су отмечал, что до отмены военного положения деятельность парламента, политических партий и объединений запрещена.

Главу государства арестовали на 48 часов 15 января текущего года. Западный окружной суд Сеула 19 января заключил президента под стражу. В результате его сторонники устроили погром. Ордер на арест Юн Сок Ёля был отменен судом 6 марта. По данным Yonhap, в феврале он подал ходатайство, назвав незаконным обвинительное заключение по объявлению военного положения.