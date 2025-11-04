Пилотный проект охватил шесть районов и областной центр – территории, пострадавшие в прошлом году от наводнения. Восьмичасовой курс, разработанный на основании утверж­денных Минздравом стандартов, включает в себя основные приемы оказания первой помощи до прибытия специалистов.

Как отметила командир команды реагирования при ЧС Светлана Тенишева, при возникновении природных и техногенных ЧС, угрозе жизни и здоровью важна не только слаженная работа уполномоченных служб, но и готовность населения. Была поставлена задача сформировать сообщество доб­ровольцев, готовых оказать помощь в первые минуты после ЧС.

Проведено свыше 20 информационно-обучающих тренингов по оказанию первой помощи. Обучение прошли более 200 западноказахстанцев, сформировано 10 групп быстрого реагирования. Слушатели получили знания и уверенность в действиях при различных типах ЧС. Они также могут проводить информационные занятия для молодежи и представителей социально уязвимых категорий: пенсионеров, инвалидов, многодетных семей.

Налажено взаимодействие с НПО, активистами местных сообществ. На базе областного Гражданского альянса организован тренинг-центр, где будут проводить курсы, в рамках которых можно узнать, как оказывать первую помощь, комплектовать аптечки и тревожный чемоданчик. Здесь же будут вестись правовое просве­щение в сфере защиты граж­дан в условиях ЧС и формироваться новые волонтерские команды из чис­ла жителей области.