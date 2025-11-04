При ЧС помогут добровольцы

Общество
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В регионе созданы добровольные группы быстрого реагирования при чрезвычайных ситуациях. Социальный проект реализован ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс ЗКО» по заказу областного управления общественного развития.

фото из личного архива Светланы Тенишевой

Пилотный проект охватил шесть районов и областной центр – территории, пострадавшие в прошлом году от наводнения. Восьмичасовой курс, разработанный на основании утверж­денных Минздравом стандартов, включает в себя основные приемы оказания первой помощи до прибытия специалистов.

Как отметила командир команды реагирования при ЧС Светлана Тенишева, при возникновении природных и техногенных ЧС, угрозе жизни и здоровью важна не только слаженная работа уполномоченных служб, но и готовность населения. Была поставлена задача сформировать сообщество доб­ровольцев, готовых оказать помощь в первые минуты после ЧС.

Проведено свыше 20 информационно-обучающих тренингов по оказанию первой помощи. Обучение прошли более 200 западноказахстанцев, сформировано 10 групп быстрого реагирования. Слушатели получили знания и уверенность в действиях при различных типах ЧС. Они также могут проводить информационные занятия для молодежи и представителей социально уязвимых категорий: пенсионеров, инвалидов, многодетных семей.

Налажено взаимодействие с НПО, активистами местных сообществ. На базе областного Гражданского альянса организован тренинг-центр, где будут проводить курсы, в рамках которых можно узнать, как оказывать первую помощь, комплектовать аптечки и тревожный чемоданчик. Здесь же будут вестись правовое просве­щение в сфере защиты граж­дан в условиях ЧС и формироваться новые волонтерские команды из чис­ла жителей области.

#ЧС #обучение #быстрое реагирование #добровольные группы

