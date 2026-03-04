В конце прошлого года осуж­денный увидел в соцсети рекламу об инвестициях одной из компаний и оставил свои анкетные данные. Через некоторое время с ним связался менеджер и предложил зарегистрироваться в приложении Unified Finance, чтобы на созданный счет якобы поступали денежные средства с инвестиций.

Через какое-то время на этот счет действительно поступили 300 тыс. тенге. Как отметили в областной прокуратуре, согласившись на предложение о быстром заработке, осужденный предоставил посторонним лицам полный доступ к своему банковскому счету. И организаторы незаконной финансовой схемы использовали его для перевода денежных средств, полученных преступным путем.

«По договоренности с неустановленным следствием третьим лицом осужденный удержал себе 1 процент от поступившей суммы, то есть три тысячи тенге. Оставшуюся сумму перевел по полученным реквизитам также неустановленному следствием лицу», – уточнили в надзорном органе.

Суд признал виновным жителя Атырау и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 МРП. То есть, заработав 3 тыс. тенге, молодой человек заплатит по решению суда штраф в 86,5 тыс. тенге. Решение суда вступило в силу.

В прокуратуре подчеркивают, что уголовная ответственность по новой статье наступает уже по самому факту передачи банковского счета, платежной карты или доступа к ним третьим лицам за вознаграждение – вне зависимости от того, осознавал ли гражданин масштабы преступной схемы или какую сумму дохода получил. Любая сдача в аренду банковской карты делает человека соучастником преступления и влечет судимость.

«В то же время лицо, впервые совершившее такое правонарушение, если добровольно заявит об этом, активно способствует раскрытию или пресечению правонарушения, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного уголовного правонарушения», – уточнили в надзорном органе.