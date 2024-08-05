Противоэпидемические мероприятия в пострадавших от паводков регионах завершили в Казахстане

На 1 августа 2024 года во всех 11 регионах, пострадавших от паводков, ситуация стабильная, подтопленных населенных пунктов нет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

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По данным ведомства, затопленных жилых домов, социальных объектов, кладбищ, скотомогильников, сибиреязвенных захоронений, свалок, септиков и надворных установок нет.

Случаев затопления полигонов твердых бытовых отходов и складов вакцин и иммунобиологических препаратов не было зарегистрировано.

«В рамках противоэпидемических и профилактических мероприятий по недопущению отравлений и инфекционных заболеваний, во всех регионах были приняты меры по усилению контроля за объектами. С начала паводков в зонах подтопления отобрано из централизованных источников – 18 774 проб, из них несоответствующих гигиеническим нормативам – 936 проб (по сан.хим – 728, по микробиол. – 208). С начала паводков в зонах подтопления из децентрализованных источников воды отобрано 2187 проб, из них несоответствующих гигиеническим нормативам – 162 пробы (по сан.хим – 86, по микробиол. – 76)»,– говорится в официальном сообщении.

С начала паводков в эвакопунктах было отобрано проб пищевой продукции – 1546, из них несоответствующих гигиеническим нормативам – 78).

По результатам несоответствующих проб были проведены повторные исследования до получения результатов, соответствующих нормам. По каждой несоответствующей пробе питьевой воды в адрес хозяйствующего субъекта были направлены постановления о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятиях.

На 24542 объектах, пострадавших от паводков, проведена дезинфекционная обработка.

«С начало паводков среди эвакуированных не зарегистрировано случаев вспышек инфекционных заболеваний. В регионы с напряженной паводковой ситуации были направлены специалисты Министерства здравоохранения и научных организаций для оказания организационно-методической помощи по вопросам проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в период паводка и недопущения распространения особо-опасных и инфекционных заболеваний на подтопляемых участках (объектах)», – прокомментировали в пресс-службе министерства.

Кроме того, с населением на постоянном уровне проводилась разъяснительная работа о мерах личной и общественной профилактики инфекционных заболеваний.

На сегодня противоэпидемические мероприятия в пострадавших от паводков регионах завершены, эпидемиологическая ситуация стабильная.