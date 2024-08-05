Противоэпидемические мероприятия в пострадавших от паводков регионах завершили в Казахстане

Паводки
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Дана Аменова
Корреспондент

На 1 августа 2024 года во всех 11 регионах, пострадавших от паводков, ситуация стабильная, подтопленных населенных пунктов нет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав 

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

По данным ведомства, затопленных жилых домов, социальных объектов, кладбищ, скотомогильников, сибиреязвенных захоронений, свалок, септиков и надворных установок нет. 

Случаев затопления полигонов твердых бытовых отходов и складов вакцин и иммунобиологических препаратов не было зарегистрировано.

«В рамках противоэпидемических и профилактических мероприятий по недопущению отравлений и инфекционных заболеваний, во всех регионах были приняты меры по усилению контроля за объектами. С начала паводков в зонах подтопления отобрано из централизованных источников – 18 774 проб, из них несоответствующих гигиеническим нормативам – 936 проб (по сан.хим – 728, по микробиол. – 208). С начала паводков в зонах подтопления из децентрализованных источников воды отобрано 2187 проб, из них несоответствующих гигиеническим нормативам – 162 пробы (по сан.хим – 86, по микробиол. – 76)», говорится в официальном сообщении.

С начала паводков в эвакопунктах было отобрано проб пищевой продукции – 1546, из них несоответствующих гигиеническим нормативам – 78).

По результатам несоответствующих проб были проведены повторные исследования до получения результатов, соответствующих нормам. По каждой несоответствующей пробе питьевой воды в адрес хозяйствующего субъекта были направлены постановления о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятиях.

На 24542 объектах, пострадавших от паводков, проведена дезинфекционная обработка. 

«С начало паводков среди эвакуированных не зарегистрировано случаев вспышек инфекционных заболеваний.  В регионы с напряженной паводковой ситуации были направлены специалисты Министерства здравоохранения и научных организаций для оказания организационно-методической помощи по вопросам проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в период паводка и недопущения распространения особо-опасных и инфекционных заболеваний на подтопляемых участках (объектах)»,  прокомментировали в пресс-службе министерства.

Кроме того, с населением на постоянном уровне проводилась разъяснительная работа о мерах личной и общественной профилактики инфекционных заболеваний.

На сегодня противоэпидемические мероприятия в пострадавших от паводков регионах завершены, эпидемиологическая ситуация стабильная.

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