Около 10 тысяч английских писателей опубликовали «пустую» книгу. Кроме пустых страниц, она содержит имена авторов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Как сообщила The Guardian, это протест против того, что компании крадут тексты писателей для обучения ИИ.

В создании "Пустой книги" приняли участие известные писатели. Например, лауреат Нобелевской премии по литературе 2017 года Кадзуо Исигуро, написавший, кстати, антиутопию "Не отпускай меня", где интеллект у героев еще естественный, но сами герои романа - искусственные люди. Клоны реальных людей, которые будут в случае чего разобраны на запасные органы для своих естественных прототипов, - щемяще грустная и зацепившая весь мир история. Среди создателей "пустой книги" - лауреат премии Ассоциации романистов Филиппа Грегори, а также известный английский телеведущий, продюсер, комик и писатель Ричард Осман.

"Пустая книга" - протест против компаний, использующих работы писателей для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Само по себе это не вызывало бы протеста, но компании делают это в обход авторских прав. Более того, предполагаются поправки в Закон об авторском праве, расширяющие доступ компаний к произведениям писателей.

«Это не преступление без жертв - генеративная модель ИИ конкурирует с людьми, на чьей работе она обучается. Таким образом, они лишаются средств к существованию. Правительство должно защитить творческих людей Британии и отказаться от легализации кражи творческих работ», - заявил композитор Эд Ньютон, инициирующий этот протест.

При этом есть прецеденты того, как такого рода компании выплачивают писателям деньги за использование незаконных копий их работ. Так, в 2025 году американская компания Anthropic, занятая разработками в сфере ИИ, выплатила 1,5 миллиарда долларов для урегулирования коллективного иска, поданного авторами из-за использования их работ.

В результате правительство предложило разрешить компаниям, занимающимся ИИ, использовать работы, защищенные авторским правом, если владелец не высказал своего несогласия с этим.