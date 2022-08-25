Пьяного мужчину арестовали за крики о бомбе в самолете в аэропорту Нур-Султана

В аэропорту Нур-Султана задержали пьяного мужчину, кричавшего о бомбе в самолете, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В Линейный отдел полиции в аэропорту города Нур-Султан поступило сообщение, что в стерильной зоне терминала Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев при посадке пассажиров на авиарейс авиакомпании Turkish Airlines сообщением "Нур-Султан – Анталья" 44-летний пассажир в состоянии алкогольного опьянения несколько раз крикнул окружающим, что в самолете находится бомба. Незамедлительно был произведен осмотр борта и стерильной зоны аэропорта. В ходе осмотра каких-либо взрывных устройств и иных запрещенных веществ не обнаружено", - проинформировали в столичном ДП.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273 Уголовного кодекса РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция данной статьи Уголовного кодекса РК предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемый дал признательные показания, в настоящее время он водворен в ИВС столичного ДП.

Иные сведения в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат, добавили в полиции.