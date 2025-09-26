Пьяный отец избил до смерти трехлетнюю дочь в Павлодарской области

Происшествия
39
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Медики пытались спасти ребенка, но тяжелые травмы были не совместимы с жизнью, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 сентября в районе Теренколь, но только сегодня в соцсетях появились первые сообщения о случившемся. Информацию подтвердили медики.

В областном управлении здравоохранения сообщили, что на место скорую не вызывали. Трехлетнего ребенка доставили в приемный покой  больницы района Тереңкөл в крайне тяжелом состоянии сопора с закрытым перелом затылочной кости, ушибленной раной надбровной области слева, множественными ушибами мягких тканей и кровоподтёками туловища.

К сожалению, проведённые  реанимационные мероприятия  эффекта не дали. и врачи были вынуждены константировать смерть.
Полицией по данному факту возбуждено уголовное дело.

- По подозрению в совершении данного преступления установлен, задержан и с санкции суда арестован отец пострадавшей, - прокомментировали в департаменте полиции.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

#убийство #ребенок

