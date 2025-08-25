Рабочая группа Минздрава изучит медситуацию в области Улытау

Здравоохранение
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

О создании специальной рабочей группы сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова в рамках рабочего визита в область Улытау, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения

Фото пресс службы акимата области Улытау

К работе специальная группа министерства приступит уже на следующей неделе. Основная задача - провести детальный анализ текущей ситуации, сделать оценку состояния инфраструктуры, выявить системные проблемы и разработать конкретные меры по улучшению качества медицинской помощи. В том числе будут учтены обращения и проблемные вопросы, затронутые во время визита медиками и жителями региона.

Среди интересующих тем - механизм страхования профессиональной ответственности медицинских работников, который должен обеспечить защиту прав пациентов, снизить юридические риски для врачей и помочь в урегулировании спорных ситуаций. Медработники подняли темы кадрового дефицита, организации медицинской помощи и состояния инфраструктуры.

На встрече с медиков министр напомнила, что с 15 сентября этого года Комитет медицинского и фармацевтического контроля будет наделен надзорными функциями, что позволит усилить контроль за безопасностью оказываемых услуг.

Особое внимание также было уделено вопросам развития онкологической службы в регионе. Акмарал Альназарова отметила, что ранняя диагностика, своевременное направление пациентов и обеспечение доступности высокотехнологичной помощи являются ключевыми факторами в борьбе с онкологическими заболеваниями.

 

#здравоохранение #Минздрав

