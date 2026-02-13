Власти подчеркнули, что изменения не приведут к снижению заработной платы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенат Мексики одобрил реформу по сокращению рабочей недели с 48 до 40 часов. За инициативу проголосовали 115 сенаторов, против выступили 15, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Переход на новый график будет поэтапным и, по предварительным оценкам, займет около пяти лет.

Инициатором реформы выступила президент страны Клаудия Шейнбаум, которая представила предложение ещё в декабре прошлого года.

По мнению авторов законопроекта, сокращение рабочего времени должно повысить производительность труда, улучшить условия для работников и укрепить конкурентоспособность Мексики на мировом рынке.

Документ теперь направят на рассмотрение в Конгресс.