Сегодня рынок труда становится всё более чувствительным к профессионализму и компетенциям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Аналитики Ranking.kz отмечают, что заработные платы в Казахстане продолжают устойчиво расти, отражая общее оживление экономики и постепенное повышение уровня жизни населения.

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, по итогам второго квартала 2025 года среднемесячная номинальная зарплата в стране составила 448,6 тыс. тг, в том числе в городской местности – 471 тыс. тг, в сельской –381,7 тыс. тг.

В номинальном выражении среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 11,3% к соответствующему периоду прошлого года. При этом по сравнению с предыдущим кварталом зарплата увеличилась на 6%, а её покупательная способность в реальном выражении – на 2,4%.

Что касается долгосрочной динамики, ситуация следующая: за пять лет среднемесячная номинальная заработная плата выросла более чем в 2 раза. Такая динамика отражает структурные сдвиги в экономике, развитие несырьевых отраслей, рост инвестиций и цифровизацию бизнеса.

Сегодня рынок труда становится всё более чувствительным к профессионализму и компетенциям. Работодатели готовы платить больше тем, кто умеет работать с современными технологиями, обладает цифровыми навыками, знает иностранные языки или разбирается в аналитике и управлении проектами.

Даже в традиционных секторах – строительстве, транспорте, сельском хозяйстве – квалифицированные специалисты могут зарабатывать значительно больше, чем в среднем по стране.

«Приведём наглядный пример: в сельском хозяйстве, где средняя заработная плата считается одной из достаточно низких, можно зарабатывать весьма неплохо. Так, даже если в принципе не учитывать руководящие должности, видно, что инженеры по проектированию в отрасли получают в среднем 2,7 млн тг, аналитики — более 850 тыс. тг, инженеры-конструкторы электрических машин и аппаратов — от 800 тыс. тг, техники-технологи общего профиля — в среднем 757 тыс. тг, главные ветеринарные врачи – 730 тыс. тг, и так далее», – пояснили эксперты.

Таким образом, уровень дохода сегодня определяется не только отраслью, но и самим сотрудником — его стремлением развиваться, учиться и повышать свою ценность на рынке труда. Казахстанский рынок постепенно переходит от модели «по должности» к модели «по компетенциям», где знания, опыт и умение адаптироваться становятся главным источником роста заработка.

В целом уровень зарплат в Казахстане остаётся наивысшим среди стран Центральной Азии и значительно превышает средние показатели по региону. Так, среднемесячная номинальная заработная плата в РК (448,6 тыс. тг) примерно на 70% больше, чем в Узбекистане (около 265 тыс. тг), на 73% больше, чем в Кыргызстане (259,2 тыс. тг), и почти в 2,5 раза больше, чем в Таджикистане.

Что касается наличия рабочих мест, в Казахстане количество вакантных позиций из года в год также продолжает расти. В целом рынок труда демонстрирует положительную динамику практически по всем направлениям.

«Начнём с главного: во втором квартале текущего года уровень безработицы в стране составил 4,6%. Показатель снижается с третьего квартала 2024-го и считается минимальным за всю историю страны. По сравнению со вторым кварталом прошлого года численность занятых в РК выросла на 110,1 тыс. человек, а численность безработных, наоборот, сократилась на 2,2 тыс. человек. Кроме того, за год наблюдается снижение уровня молодёжной безработицы: с 3,2% во втором квартале 2024 года до 3,1% во втором квартале 2025-го», – сказано в информации.

Улучшение ситуации на рынке труда в Казахстане связано, в числе прочего, с активными мерами содействия занятости, реализуемыми Правительством.

По данным Минтруда РК, по состоянию на 1 октября 2025 года активными мерами содействия занятости охвачены 269,1 тыс. человек, а всего трудоустроены 607,3 тыс. человек.

Активные меры занятости

На субсидируемые рабочие места трудоустроены 153,6 тыс. человек, в том числе:

на социальные рабочие места – 12,7 тыс. человек;

на молодёжную практику – 21,5 тыс. человек;

на общественные работы – 96,6 тыс. человек;

в рамках проектов «Серебряный возраст» – 17 тыс. человек, «Первое рабочее место» – 5,6 тыс. человек, «Контракт поколений» – 241 человек;

на профессиональное обучение по запросам работодателей направлены 8 075 человек, из них 2 541 человек завершили обучение, после чего 1 065 человек были трудоустроены.

Фактическое трудоустройство

По состоянию на 1 октября 2025 года трудоустроены 607,3 тыс. человек, в том числе:

в рамках активных мер содействия занятости –153,6 тыс. человек;

на свободные вакансии, размещённые работодателями на Электронной бирже труда –142 тыс. человек;

в рамках инициативы президента «100 рабочих мест на 10 000 жителей» – 283 тыс. человек;

в рамках проектов, реализуемых центральными государственными органами – 28,7 тыс. человек.

Поддержка предпринимательства

Для стимулирования новых бизнес-инициатив в 2025 году предусмотрена выдача социально уязвимым категориям населения 9 тыс. грантов в размере до 400 МРП (1 572 800 тг). По состоянию на 1 октября 2025-го выданы 8 964 гранта.

Такие результаты отражают системный подход государства к стимулированию занятости и развитию человеческого капитала. Основной акцент делается на обучение, переквалификацию и создание устойчивых рабочих мест, что позволяет не только снижать безработицу, но и повышать качество занятости в стране.

«Рассмотрим ситуацию с наличием свободных рабочих мест. По состоянию на 20 октября 2025 года только на Электронной бирже труда размещено более 65 тыс. вакансий, многие из них приходятся на рабочие профессии. Всего с начала года было размещено более 500 тыс. вакансий по рабочим профессиям. При этом стоит отметить, что принимать сотрудников без опыта работы работодатели готовы только по 14,8 тыс. вакансий (22,8% от общего количества). По остальным вакансиям необходим опыт работы. То есть и тут мы видим, что наибольший спрос приходится на квалифицированных специалистов. Тем не менее для неквалифицированных работников предложения тоже есть, и их немало», – говорится в публикации.

Заработные платы варьируются от минимальной вплоть до 1 млн тг. В разрезе местности ситуация такая: на селе наблюдается наибольший спрос на узких специалистов в реальном секторе экономики, тогда как в городах наибольший спрос приходится на рабочие профессии в сфере услуг.

«Так, наиболее востребованные рабочие профессии в городской местности — разнорабочий (предлагаемые зарплаты — 350–600 тыс. тг), водитель автобуса (400–600 тыс. тг), упаковщик-фасовщик (400–650 тыс. тг), машинист спецтехники (400–700 тыс. тг), тракторист (350–450 тыс. тг) и сварщик (от 350 тыс. тг). В сельской местности (за пределами областных центров) наиболее востребованные профессии — подземный горнорабочий (350–450 тыс. тг), подземный электрослесарь (400–500 тыс. тг), машинист погрузочно-доставочной машины (400–500 тыс. тг), электрогазосварщик (350–400 тыс. тг), монтажник конструкций (400–500 тыс. тг), проходчик (750–800 тыс. тг), горнорабочий (350–450 тыс. тг) и неквалифицированный строительный рабочий (350–400 тыс. тг)», – проинформивароли специалисты.

Таким образом, возможность трудоустройства есть у каждого желающего, особенно среди рабочих профессий. Вместе с тем уровень предлагаемых начальных заработных плат также довольно высок.

Кроме того, согласно прогнозам АО «Центр развития трудовых ресурсов», в период с 2025 по 2035 год совокупный спрос на наёмных работников оценивается в 2 977 тыс. человек в базовом сценарии. Из них 813 тыс. человек приходится на рабочие кадры. Наибольшая потребность ожидается в промышленности (27%), здравоохранении (12%) и строительстве (11%).

Рынок труда сегодня показывает следующий тренд: работу найти можно – особенно тем, кто владеет рабочей профессией. Вакансий много, зарплаты по ряду специальностей достигают сотен тысяч тенге, а у новичков без опыта работы тоже есть реальные шансы начать карьеру.

При этом в ближайшие годы спрос на рабочих и прикладных специалистов будет только расти – особенно в промышленности, строительстве и здравоохранении, где стране нужны кадры, способные поддерживать развитие экономики на практике.

В то же время на рынке труда Казахстана наблюдается любопытный парадокс: вакансий становится всё больше, однако часть рабочих мест занимают трудовые мигранты, пока некоторые казахстанцы продолжают жаловаться на отсутствие подходящей работы.

Местные выбирают, мигранты работают

Пока местные жители отдают предпочтение поиску «лёгкой работы с высокой оплатой», рабочие и технические должности занимают мигранты. По состоянию на 13 октября 2025 года в РК зарегистрированы 185,6 тыс. трудовых мигрантов, занятых в основном на неквалифицированных и физически тяжёлых работах:

в строительстве и ремонте – 161,3 тыс. человек (87%);

в сельском хозяйстве – 14,7 тыс. человек (8%);

в сфере бытовых услуг – 9,5 тыс. человек (5%).

Основная часть приезжих – из Узбекистана (173,7 тыс. человек), Таджикистана (10,1 тыс. человек) и Азербайджана (1,7 тыс. человек).

Больше всего мигрантов трудится в Алматинской области, Алматы и Атырауской области — там, где активно развиваются строительство, сервис и промышленность.

По данным Международной организации по миграции, средний доход трудовых мигрантов в Казахстане составляет около 526 долл. США (или 278 тыс. тг).

Согласно опросам, 43% респондентов отправляют в страну происхождения от 51% до 75% от ежемесячного дохода с помощью переводов (в том числе через онлайн-банкинг), а 25% передают часть дохода наличными.

По данным Национального банка РК, за январь–август 2025 года денежные переводы физлиц-нерезидентов из Казахстана в Узбекистан составили 100,5 млрд тг (75%), в Кыргызстан – 3,5 млрд тг (3%), в Азербайджан –1,9 млрд тг (1,4%), в Таджикистан – 1,5 млрд тг (1,1%).

Это реальные деньги, заработанные на тех вакансиях, которые остаются неинтересными части казахстанцев.

Почему это важно

Сегодня в Казахстане достаточно рабочих мест, особенно в сфере услуг, строительстве и сельском хозяйстве.

При этом часть местных соискателей не готовы трудиться физически или не хотят начинать с низких зарплат, предпочитая ожидать «более подходящих» вариантов.

В результате вакансии не исчезают – их занимают приезжие, и именно они обеспечивают выполнение большого объёма работ в экономике.

Таким образом, на рынке труда РК проблема не в отсутствии работы, а в несоответствии ожиданий. Работа есть — но часто не та, которую хотят выполнять местные жители. И пока казахстанцы ищут «высокие зарплаты без лишних усилий», иностранные рабочие тихо занимают эти места, трудятся и зарабатывают.