Сестры-близнецы с детства привыкли все делать вдвоем: делить тетрадь пополам, когда заканчивалась бумага, подменять друг друга на тренировках, выручать на экзаменах. После школы их жизненные дороги разошлись.

Лидия выбрала спорт. В 2019-м она стала кандидатом в мастера спорта по зимнему президентскому многоборью. Спорт и привел Лидию в органы внутренних дел. Начинала службу в подразделении охраны, затем перешла в управление специальной и профессиональной подготовки, обучала личный состав, а в этом году поступила в специальный отряд быстрого реагирования.

В 2025-м работать в полицию пришла и сестра На­дежда. Она служит в группе пропаганды управления общественной безопасности, где занимается профилактичес­кой работой, помогает выст­раивать диалог с обществом.

– Конечно, рядом с Лидой мне спокойнее, мы всегда чувствуем плечо друг друга, – приз­нается Надежда.

В общем, они снова рядом, как в детстве. Только теперь их объединяют не школьные дневники и игрушки – а общее дело, не одинаковые бантики – а погоны. Одна – майор, вторая – лейтенант. Но вместе они как две части одной профессиональной истории.