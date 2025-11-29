Различают только по погонам Общество 29 ноября 2025 г. 2:20 84 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО В департаменте полиции Северо-Казахстанской области служат две сестры – майор Лидия Логинова и лейтенант Надежда Хлевова. Внешне они так похожи, что различить их можно разве что по погонам. фото ДП СКО Сестры-близнецы с детства привыкли все делать вдвоем: делить тетрадь пополам, когда заканчивалась бумага, подменять друг друга на тренировках, выручать на экзаменах. После школы их жизненные дороги разошлись. Лидия выбрала спорт. В 2019-м она стала кандидатом в мастера спорта по зимнему президентскому многоборью. Спорт и привел Лидию в органы внутренних дел. Начинала службу в подразделении охраны, затем перешла в управление специальной и профессиональной подготовки, обучала личный состав, а в этом году поступила в специальный отряд быстрого реагирования. В 2025-м работать в полицию пришла и сестра Надежда. Она служит в группе пропаганды управления общественной безопасности, где занимается профилактической работой, помогает выстраивать диалог с обществом. – Конечно, рядом с Лидой мне спокойнее, мы всегда чувствуем плечо друг друга, – признается Надежда. В общем, они снова рядом, как в детстве. Только теперь их объединяют не школьные дневники и игрушки – а общее дело, не одинаковые бантики – а погоны. Одна – майор, вторая – лейтенант. Но вместе они как две части одной профессиональной истории. #СКО #сестры #департамент полиции #близнецы