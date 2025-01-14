Разыскиваемый в России наркодилер задержан в Алматы

Криминал
103
Гульмира Кунапия
корреспондент

Решается вопрос о его экстрадиции 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наркодилер, разыскиваемый полицией России, задержан в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

26-летний Станислав Конаков был объявлен в межгосударственный розыск МВД Российской Федерации за совершение наркопреступления. Решением суда в отношении него в качестве меры пресечения был избран домашний арест.

Однако подозреваемый скрылся.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий беглец был задержан сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы. Он скрывался в одном из спальных районов города. Фигурант помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции в РФ», - добавили в полиции.

Ранее сообщалось о другом случае, из РФ был экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за убийство. В частности, злоумышленник, находясь в квартире потерпевшего в городе Костанай, в ходе совместного распития алкоголя, нанес множество ударов потерпевшему, от чего последний скончался.

#Алматы #наркотики #побег #РФ #розыске

Популярное

Все
Искусственный интеллект – одно из важных направлений развития страны
Факторы казахстанской уникальности
Укрепляя единство и согласие
Захват заложников в Актобе: двое из троих не выжили
Товарооборот между Казахстаном и Кипром увеличился в пять раз за год
Житель Актобе попал в ловушку мошенников, понадеявшись на крупный выигрыш
Пределы отклонения от курса наличной валюты установит Нацбанк
Мощное землетрясение зафиксировано на юге Японии
Зарубежные маркетплейсы обяжут регистрироваться в Казахстане
О состоянии здоровья выжившей в Актобе заложницы рассказали врачи
3,2 трлн тенге потратили казахстанцы на онлайн-покупки
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
Почти каждый второй тенге в общепите «съели» в Алматы и Астане
Астанчанам предлагают бесплатные курсы казахского языка
Пьяный пассажир ударил бортпроводницу и заявил о бомбе на борту FlyArystan
Почти 47 тысяч потребителей в Калифорнии остаются без электричества из-за пожаров
Токаев поздравил президента Хорватии с переизбранием
Акимат Актюбинской области поможет в организации похорон погибших заложников
Олжас Бектенов высказался о маркетплейсах
Премьер-министр дал ряд поручений по подготовке к зимней Азиаде-2025
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Обозначена официальная политическая повестка
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рождеством Христовым
Инструмент повышения благосостояния
Посылы, обращенные к аграрной науке
Жизнь можно сделать слаще и полезней
В Малибу горят дома звезд Голливуда
Каждый должен быть частью прогресса
В поисках «противоядия»
Намечен масштабный образовательный прорыв
На языке текста и рисунка
Бизнес встретил новшество в штыки
Казахстан ратифицировал соглашение о функционировании группы Французского агентства развития
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Захват заложников в Актобе: двое из троих не выжили
Разбойное нападение на врача совершили в его квартире в Кос…
Наркобизнесмены убили жителя, связывающего их со свидетелем…
Нацгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве по горячим…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]