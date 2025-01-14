Разыскиваемый в России наркодилер задержан в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наркодилер, разыскиваемый полицией России, задержан в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

26-летний Станислав Конаков был объявлен в межгосударственный розыск МВД Российской Федерации за совершение наркопреступления. Решением суда в отношении него в качестве меры пресечения был избран домашний арест.

Однако подозреваемый скрылся.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий беглец был задержан сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы. Он скрывался в одном из спальных районов города. Фигурант помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции в РФ», - добавили в полиции.

Ранее сообщалось о другом случае, из РФ был экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за убийство. В частности, злоумышленник, находясь в квартире потерпевшего в городе Костанай, в ходе совместного распития алкоголя, нанес множество ударов потерпевшему, от чего последний скончался.