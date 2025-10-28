Фото: @murmilova_araya

Публикации об инциденте в соцсетях вызвала общественный резонанс: первой о ситуации рассказала подруга мамы пострадавшей девочки. Женщина сообщила, что после занятий в частном центре ребенку понадобилась помощь травматолога – девочке наложили гипс на руку.

Она также опубликовала видео с кадрами занятий, которое родители получили в центре. На нем мужчина-инструктор небрежно и грубо обращается с девочкой, волочет ее за руку, заставляет делать упражнения. Девочка плачет, пытается уйти в сторону и держится за руку. Стоит отметить, что это особенный ребенок, который не может рассказать о произошедшем.

В департаменте полиции Павлодарской области подтвердили – начато досудебное расследование и проводятся все необходимые следственные действия для объективного установления всех обстоятельств произошедшего.

«По предварительным данным, в одном из коррекционных центров Экибастуза инструктор ненадлежаще исполнил свои обязанности по лечению малолетней. Сотрудники полиции изъяли видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, сейчас они изучаются. По результатам будет принято процессуальное решение», – отметили в пресс-службе ведомства.

Ситуацию отслеживает и Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области – Сауле Шакенева сообщила, что связалась с мамой потерпевшей девочки, которая находится дома и в дополнительной медицинской помощи не нуждается. При этом семье будет предоставлена помощь психолога.

Она подчеркнула, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Работник учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения может быть наказан по этой статье штрафом до 1000 МРП, либо общественными или исправительными работами, либо ограничением или лишением свободы до двух лет.