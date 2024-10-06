Референдум о строительстве АЭС вызывает повышенный интерес международных наблюдателей

Участники встреч отметили спокойную, доброжелательную обстановку в стране накануне референдума, высокий профессиональный уровень подготовки организаторов кампании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ЦИК

Фото: ЦИК РК

В Центральной комиссии референдума Казахстана состоялись пять встреч с международными наблюдателями.

Нурлан Абдиров провел встречи с Председателем ЦИК Республики Беларусь Игорем Карпенко, Вице-председателем Комиссии по содействию выборам в Соединенных Штатах Америки Дональдом Палмером, с делегацией Миссии наблюдателей от Организации тюркских государств (ОТГ) во главе с заместителем Генерального секретаря ОТГ Сади Джафаровым, членами Высшего избирательного совета Турции Чопуром Али и Уркером Али. В ЦКР также состоялась встреча с членом Центральной избирательной комиссии Молдовы Мирчей Катырэу.

На встрече с Игорем Карпенко глава ЦКР Казахстана сделал акцент на взаимодействии с ЦИК Беларуси в рамках ее председательства на Консультативном совете глав центральных избирательных органов стран-участниц СНГ.

Общаясь с Дональдом Палмером, Нурлан Абдиров отметил, что за электоральными процессами в Казахстане впервые наблюдает представитель Комиссии по содействию выборам в США.

В свою очередь, Дональд Палмер заявил следующее: «Благодарю за подробную информацию о демократических реформах в Казахстане, для США важно, чтобы голосование было открытым и прозрачным. Я впервые в Казахстане и это большая возможность для меня изучить систему по выборам и референдуму Казахстана получше, участвуя в референдуме. Подготовка к референдуму шла несколько месяцев, проделана большая работа.

Для продолжения обмена опытом между избирательными органами наших стран мы пригласили представителей ЦИК РК наблюдать за президентскими выборами в США 5 ноября 2024 года.

Один из важнейших вопросов для США – обеспечение избирательных прав людей с инвалидностью. Сегодня я был проинформирован, что и в Казахстане придают этим вопросам большое значение».

Сотрудничество с ОТГ осуществляется в том числе в рамках реализации инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Консультативного совета центральных избирательных органов государств-членов ОТГ, а с Турцией и Молдовой – в рамках реализации двусторонних меморандумов.

На встречах Нурлан Абдиров также проинформировал гостей о ходе подготовки и проведения республиканского референдума, назначенного на 6 октября, а также о готовности участков ко дню голосования, ответил на вопросы участников встреч, касающихся организации и проведения плебисцита, об основных этапах кампании и подведении ее итогов.

В ходе встреч Председатель ЦКР подчеркнул, что в стране придается важное значение участию международных наблюдателей в электоральных кампаниях, в том числе как свидетельство поддержки демократического развития Казахстана.

Участники встреч отметили спокойную, доброжелательную обстановку в стране накануне референдума, высокий профессиональный уровень подготовки организаторов кампании и выразили готовность осуществлять наблюдение в день голосования объективно и беспристрастно.