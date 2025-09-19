Рекордные 912 медалей: казахстанские спортсмены показывают исторические результаты

Спорт
73

Казахстан продолжает укреплять позиции на мировой спортивной арене.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За восемь месяцев 2025 года отечественные спортсмены завоевали 912 медалей: 351 золотую, 270 серебряных и 291 бронзовую, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта.

Эти результаты стали возможны благодаря системной поддержке государства, эффективной работе тренерского состава, спортивных федераций, приглашению международных консультантов и тренеров, новым методам подготовки атлетов.

Особым символом текущего сезона стали исторические победы казахстанцев на крупнейших международных аренах:

Шорт-трек - первое золото на Азиатских зимних играх;
Фристайл-могул - бронзовая медаль чемпионата мира;
Фристайл-акробатика (синхронные прыжки) - первое золото на зимних Азиатских играх;
Фехтование - первая историческая медаль страны на чемпионате мира;
Художественная гимнастика - первая золотая медаль юношеского чемпионата мира;
Дзюдо - первый исторический финал и серебряная медаль ЧМ среди женщин;
Бокс - 1 место в медальном зачете на первом чемпионате мира под эгидой World Boxing;
Фигурное катание - серебряная медаль на чемпионате мира 2025;
Парабиатлон - Казахстан стал обладателем Хрустального глобуса по итогам Кубка мира.

В командных видах спорта продолжились значимые достижения: футбольный клуб «Кайрат» впервые в своей истории оформил выход в основной этап Лиги чемпионов, обыграв шотландский «Селтик», а футзальная команда «Кайрат» завоевала серебряную медаль Лиги чемпионов УЕФА.

"Итоги первых восьми месяцев 2025 года подтверждают динамичное развитие спорта в нашей стране. Казахстанские атлеты продолжают завоёвывать новые вершины. Впереди спортсменов ждёт ответственный сезон, связанный с подготовкой к зимним Олимпийским играм Милан-2026, где каждое соревнование будет иметь особое значение. Эти достижения и перспективы становятся прочной основой для дальнейшего укрепления авторитета Казахстана в мировом спортивном сообществе", - отметили в ведомстве.

#Спорт #медали

Популярное

Все
2025 по Фаренгейту
Торгай возродит дорога
«Я Отечеству дал обещанье, я стране обещал наступать...»
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан развивает сотрудничество с ИСЕСКО
Мир – главное богатство, универсальная ценность и общая ответственность
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Дефицит врачей на селе – проблема решаемая
Цифровизация улучшает экономику нефтепереработки
ИИ – наш партнер, а не замена учителю
Программа «Адал азамат» показала свою эффективность
Его сердце принадлежало родной земле
Преемственность поколений
Книжное богатство пополняет фонды
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Говорят участники съезда
Плывет над городом колокольный звон
«В одном мгновенье видеть вечность...»
Надо брать пример
Указ Президента Республики Казахстан
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Обсужден проект строительства ТЭЦ
День кино отмечают в Казахстане
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Глава государства принял генпрокурора Берика Асылова
10 человек погибли в ДТП на трассе в Мангистауской области
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Диалог через искусство
Стройматериалы по евростандарту
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов

Читайте также

ЧМ по греко-римской борьбе: Демеу Жадраев поборется за «бро…
Азамат Макулбеков попал в Книгу рекордов Казахстана, подняв…
«Классик» Демеу Жадраев пробился в 1/4 финала ЧМ в Хорватии
Республиканский чемпионат по паралимпийской конной выездке …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]