Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За восемь месяцев 2025 года отечественные спортсмены завоевали 912 медалей: 351 золотую, 270 серебряных и 291 бронзовую, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта.



Эти результаты стали возможны благодаря системной поддержке государства, эффективной работе тренерского состава, спортивных федераций, приглашению международных консультантов и тренеров, новым методам подготовки атлетов.



Особым символом текущего сезона стали исторические победы казахстанцев на крупнейших международных аренах:



• Шорт-трек - первое золото на Азиатских зимних играх;

• Фристайл-могул - бронзовая медаль чемпионата мира;

• Фристайл-акробатика (синхронные прыжки) - первое золото на зимних Азиатских играх;

• Фехтование - первая историческая медаль страны на чемпионате мира;

• Художественная гимнастика - первая золотая медаль юношеского чемпионата мира;

• Дзюдо - первый исторический финал и серебряная медаль ЧМ среди женщин;

• Бокс - 1 место в медальном зачете на первом чемпионате мира под эгидой World Boxing;

• Фигурное катание - серебряная медаль на чемпионате мира 2025;

• Парабиатлон - Казахстан стал обладателем Хрустального глобуса по итогам Кубка мира.



В командных видах спорта продолжились значимые достижения: футбольный клуб «Кайрат» впервые в своей истории оформил выход в основной этап Лиги чемпионов, обыграв шотландский «Селтик», а футзальная команда «Кайрат» завоевала серебряную медаль Лиги чемпионов УЕФА.