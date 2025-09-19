Казахстан продолжает укреплять позиции на мировой спортивной арене.
За восемь месяцев 2025 года отечественные спортсмены завоевали 912 медалей: 351 золотую, 270 серебряных и 291 бронзовую, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта.
Эти результаты стали возможны благодаря системной поддержке государства, эффективной работе тренерского состава, спортивных федераций, приглашению международных консультантов и тренеров, новым методам подготовки атлетов.
Особым символом текущего сезона стали исторические победы казахстанцев на крупнейших международных аренах:
• Шорт-трек - первое золото на Азиатских зимних играх;
• Фристайл-могул - бронзовая медаль чемпионата мира;
• Фристайл-акробатика (синхронные прыжки) - первое золото на зимних Азиатских играх;
• Фехтование - первая историческая медаль страны на чемпионате мира;
• Художественная гимнастика - первая золотая медаль юношеского чемпионата мира;
• Дзюдо - первый исторический финал и серебряная медаль ЧМ среди женщин;
• Бокс - 1 место в медальном зачете на первом чемпионате мира под эгидой World Boxing;
• Фигурное катание - серебряная медаль на чемпионате мира 2025;
• Парабиатлон - Казахстан стал обладателем Хрустального глобуса по итогам Кубка мира.
В командных видах спорта продолжились значимые достижения: футбольный клуб «Кайрат» впервые в своей истории оформил выход в основной этап Лиги чемпионов, обыграв шотландский «Селтик», а футзальная команда «Кайрат» завоевала серебряную медаль Лиги чемпионов УЕФА.
"Итоги первых восьми месяцев 2025 года подтверждают динамичное развитие спорта в нашей стране. Казахстанские атлеты продолжают завоёвывать новые вершины. Впереди спортсменов ждёт ответственный сезон, связанный с подготовкой к зимним Олимпийским играм Милан-2026, где каждое соревнование будет иметь особое значение. Эти достижения и перспективы становятся прочной основой для дальнейшего укрепления авторитета Казахстана в мировом спортивном сообществе", - отметили в ведомстве.