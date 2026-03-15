Музыкальный вечер был задуман как творческий подарок для женщин всех поколений – матерей, бабушек, сестер и дочерей. Любимые мелодии наполнили зал особой атмосферой. С первых минут чувствовалось особое настроение – тёплое, искреннее и немного ностальгическое, а когда зазвучали первые аккорды оркестра, в зале установилась почти камерная тишина.

Симфонический оркестр театра под руководством главного дирижёра Ерлана Бейсембаева покорил зрителей яркими номерами. Украшением вечера стали выступления солистов, в том числе заслуженного деятеля Казахстана Ерлана Малаева, лауреата международных конкурсов Айнур Енбековой и актёра Биржана Жунисова.

Музыкальный вечер открылся проникновенной песней «Ана туралы жыр» композитора Шамши Калдаякова – произведением, которое уже давно стало символом любви и благодарности матерям. В оркестровом звучании знакомая мелодия прозвучала особенно глубоко и трогательно, задав эмоциональный тон всему концерту. Символично, что во время номера мужчины в знак признательности дарили цветы женщинам, сидящим в зале.

В программе также прозвучали песни выдающегося казахстанского композитора Нургисы Тлендиева – «Жүрегім менің» и «Саржайлау». Симфоническое исполнение придало лирическим мелодиям новое звучание, подчеркнув богатство национальной музыкальной традиции.

Настоящим сюрпризом для публики стало выступление нового состава группы «Байтерек», под чьи хиты «Сен» и «Ханшайым» активно зажигали зрители.

Каждый номер программы стал отдельной историей. Зрители замирали под пронзительные интонации «Тыңда» Александра Зацепина и погружались в меланхоличную атмосферу «Танца под дождём» Ерлана Кокеева. Светлый вайб исходил от романтического хита «Счастье» из репертуара Алексея Чумакова и легендарной «Улыбки» Владимира Шаинского.

Особое оживление в зале вызвали инструментальные версии мировых хитов – Gimme! Gimme! Gimme! легендарной группы ABBA, Venus группы Shocking Blue и «Strong Enough» певицы Cher. Под знакомые ритмы публика заметно оживилась: зрители аплодировали в такт музыке, а некоторые зрители не удержались и даже начали танцевать, не скрывая радостных эмоций.

Финальным аккордом вечера стало яркое попурри из песен группы A Studio. Казалось, что сцена и зал в этот момент стали единым пространством, где музыка объединила меломанов разных поколений.

По словам дирижёра Ерлана Бейсембаева, при подготовке концерта организаторы стремились создать программу, которая будет понятна и близка всем без исключения слушателям.

«Мы стремились собрать в одной программе музыку разных эпох, чтобы подарить праздничное настроение прекрасной половине человечества. Наша цель – открыть зрителям новые грани знакомых мелодий и подарить незабываемые минуты эстетического наслаждения. Особую уникальность программе придали эксклюзивные аранжировки, созданные специально для этого коллектива, что позволило в полной мере раскрыть индивидуальный почерк оркестра», – отметил маэстро.

В финале вечера публика долго не отпускала артистов со сцены: под оглушительные овации и крики «Браво!» музыканты исполнили номера на бис. Даже после закрытия занавеса слушатели не спешили расходиться и делились впечатлениями от любимых номеров, оставивших приятное послевкусие музыкальной весны.