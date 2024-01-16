Ряд скрытых видов услуг внесут в госреестр

Соответствующий проект приказа Минцифры опуликован для обсуждения на портале "Открытые НПА" до 30 января 2024 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект приказа «Об утверждении реестра государственных услуг» разработан для включения в проект «скрытых» видов услуг, в частности по субсидированию и субъектам естественной монополии или увеличению объема услуги.

"Социально уязвимые слои населения смогут ознакомиться более подробно с необходимой информацией по получению услуг, кроме того это позволит в дальнейшем перевести скрытые услуги в проактив или композит, реализовать автоматизацию процессов их предоставления", – говорится в справке к проекту.

Отмечается, что реализация данного проекта не предусматривает выделения средств из республиканского бюджета.

Напомним, ранее глава МЦРИАП сообщил, что на сегодня около 93% госуслуг оказываются в электронном виде, а также объявил о введении ответственности за неправомерное истребование справок.