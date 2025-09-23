Месячник по благоустройству и санитарной очистке городов и поселков региона, стартовавший 13 сентября, объединил около тысячи трудовых коллективов области. В осенней акции по благоустройству, санитарной очистке и озеленению активное участие принимает молодежь: студенты, молодые специалисты и, конечно же, школьники.

– Для молодежи, участвующей в субботниках, это не временная акция, – рассказал директор Молодежного ресурс­ного центра города Жезказгана Сакен Кайрат. – Мы обсуждали Послание, в том числе часть, отведенную экоакции «Таза Қазақстан». Наши активис­ты согласны с Президентом в том, что стремление к чистоте и порядку должно стать неотъемлемой частью нашего национального характера.

Участие действующих активистов молодежных ресурсных центров в респуб­ликанской экологической акции «Таза Қазақстан» давно вышло за рамки обычного субботника. Для ребят это еще и знакомство с историческими и сакральными памятниками области Улытау.

– В том, что мы делаем на субботниках, есть свой смысл и цели, – отметил Сакен Кайрат. – Через экоинициативы, заботу о природе мы учим ребят уважать труд земляков. Человек, который усердно собирал мусор, оставленный на берегу или рядом с сакральными местами, никогда не бросит на землю обертку от конфеты или пустую бутылку. Наши постоянные участники признаются, что всегда ищут урну или кладут свой мусор в сумку.

Когда молодые люди собираются вместе, объединенные доброй идеей, это само по себе развивает в них чувство единения, ответственности и сопричастности к чему-то хорошему. И, конечно, они с радостью изучают сакральные места региона.

Улытау известен своими памятниками истории. К примеру, ребята выезжали на уборку в местечко Теректы, которое известно скоплением наскальных рисунков. Рядом есть родник, разно­временное захоронение. Для многих из них это первое знакомство с Теректы и отличная возможность узнать о местных легендах и преданиях.

– К сожалению, и такое место не щадят туристы, – говорит Сакен Кайрат. – В этот приезд мы собрали несколько мешков мусора, очистили родник от зарослей травы. Многие говорили, что хотели бы посетить Теректы еще раз, настолько глубокое впечатление произ­вели на них рассказы об историческом памятнике. Для меня это и есть экологический патриотизм – любовь к родным местам через знания и заботу об окружающей среде.

С 13 по 17 сентября в области Улытау было очищено свыше 400 га земли, соб­рано и утилизировано 2 200 тонн мусора. Молодежь принимала участие во всех мероприятиях, понимая важность совместной работы для достижения общих целей.

Как подчеркнул Сакен Кайрат, акция «Таза Қазақстан» дает возможность каж­дому участнику внести свой вклад в развитие региона. Можно представить, какое удовлетворение чувствуешь, когда видишь результат своего труда – чистую улицу, побережье или территорию вокруг родников, которые в народе почитают как священные из-за дефицита водных ресурсов.

– «Таза Қазақстан» продолжается не первый год. Уверен, что сотни молодых людей научились осознавать свою ответственность перед природой, свой долг перед Родиной, – отметил Сакен Кайрат. – Отрадно, что воспитание экологической культуры в нашей стране начинается со школьной скамьи, а уже будучи студентами, ребята проявляют свою любовь и заботу о родном крае на новом уровне.

Зеленые инициативы – часть ежегодных мероприятий молодежных ресурс­ных центров. В промышленном регионе деревья и кустарники – первоочередная природная защита от выхлопных газов и выбросов вредных веществ в атмосферу градообразующими предприятиями.

– Конечно, мы понимаем, что для успешного развития экопатриотизма нужны не только массовые акции, – подчеркнул Сакен Кайрат. – Планов на будущее много. Гражданская ответственность, любовь к природе – это те приоритеты, которые способствуют формированию национального единства.