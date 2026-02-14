На станции не лечат пациентов, но сюда возвращаются бригады после выезда. Здесь принимаются вызовы по номеру 103, обучаются, восстанавливают силы и готовятся к новым сменам те, кто первым приходит на помощь.

Областная станция скорой помощи представляет собой современный центр, рассчитанный на обслуживание до 100 тыс. вызовов в год. Здесь размещены централизованная объединенная диспетчерская служба, симуляционный и учебно-практический центры для подготовки и повышения квалификации специалистов, просторная столовая, комнаты отдыха, залы для совещаний. Для санитарного транспорта предусмотрен теплый гараж на 20 автомобилей и собственная автомойка.

В 2025-м было проведено дополнительное укрепление материально-технической базы службы скорой помощи. При поддержке акимата области приобретены 32 современных санитарных автомобиля, полностью оснащенных необходимым медоборудованием. Еще 20 машин закуплены при спонсорской поддержке компании NCOC. И, наконец, сотрудникам службы вручили ключи от 52 новых автомобилей в день открытия станции.

Для региона с его протяженными трассами, удаленными населенными пунктами и промышленными объектами скорость реагирования имеет особое значение. Новая техника и современная логистика поз­волят существенно сократить время прибытия бригад и повысить качество оказываемой помощи.

«Сердцем» станции сотрудники службы называют расположенный на втором этаже тренировочный центр. Это пространство, где медицина становится практикой еще до реального вызова. Здесь установлены современные манекены, позволяющие отрабатывать самые разные сценарии – от сердечно-легочной реанимации до сложных акушерских ситуаций. Аппарат искусственной вентиляции легких, тренажер для непрямого массажа сердца, оборудование для обработки ран различной степени тяжести, «беременный» манекен и манекен для проведения трахеостомии, отработки внутривенных инъекций – все это теперь доступно медикам региона.

– Такого оснащения у нас раньше не было, – признаются сотрудники скорой помощи. – Многие навыки приходилось отрабатывать буквально друг на друге. Теперь есть полноценная база для обучения и совершенствования профессионального мастерства. Здесь есть и тренировочный центр, и места для отдыха, и даже столовая! А еще – очень удобное расположение, новые машины скорой помощи. Все это в комп­лексе, мы уверены, улучшит не только качество и скорость обслуживания населения, но и сделает саму работу комфортнее, а уровень профессионализма выше.

– Теперь у сотрудников есть собственная база – с мойкой, паркингом, столовой, учебными классами. Такого нет ни в одном регионе страны, за исключением Астаны, – отметил блогер Азамат Сарсенбаев.

Открытие станции стало не просто очередным инфраст­руктурным проектом. Это шаг к системному обновлению экстренной медицинской помощи. Это инвестиция в секунды, которые нередко решают судьбу человека. Это забота о тех, кто сам привык заботиться о других.