С заботой о тех, кто заботится о других

Здравоохранение
9
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В регионе открылась вторая в стране уникальная станция скорой помощи. Стоит отметить, что этот объект был построен за счет возвращенных активов, став символом обновления системы здравоохранения Мангистау.

фото автора

На станции не лечат пациентов, но сюда возвращаются бригады после выезда. Здесь принимаются вызовы по номеру 103, обучаются, восстанавливают силы и готовятся к новым сменам те, кто первым приходит на помощь.

Областная станция скорой помощи представляет собой современный центр, рассчитанный на обслуживание до 100 тыс. вызовов в год. Здесь размещены централизованная объединенная диспетчерская служба, симуляционный и учебно-практический центры для подготовки и повышения квалификации специалистов, просторная столовая, комнаты отдыха, залы для совещаний. Для санитарного транспорта предусмотрен теплый гараж на 20 автомобилей и собственная автомойка.

В 2025-м было проведено дополнительное укрепление материально-технической базы службы скорой помощи. При поддержке акимата области приобретены 32 современных санитарных автомобиля, полностью оснащенных необходимым медоборудованием. Еще 20 машин закуплены при спонсорской поддержке компании NCOC. И, наконец, сотрудникам службы вручили ключи от 52 новых автомобилей в день открытия станции.

Для региона с его протяженными трассами, удаленными населенными пунктами и промышленными объектами скорость реагирования имеет особое значение. Новая техника и современная логистика поз­волят существенно сократить время прибытия бригад и повысить качество оказываемой помощи.

«Сердцем» станции сотрудники службы называют расположенный на втором этаже тренировочный центр. Это пространство, где медицина становится практикой еще до реального вызова. Здесь установлены современные манекены, позволяющие отрабатывать самые разные сценарии – от сердечно-легочной реанимации до сложных акушерских ситуаций. Аппарат искусственной вентиляции легких, тренажер для непрямого массажа сердца, оборудование для обработки ран различной степени тяжести, «беременный» манекен и манекен для проведения трахеостомии, отработки внутривенных инъекций – все это теперь доступно медикам региона.

– Такого оснащения у нас раньше не было, – признаются сотрудники скорой помощи. – Многие навыки приходилось отрабатывать буквально друг на друге. Теперь есть полноценная база для обучения и совершенствования профессионального мастерства. Здесь есть и тренировочный центр, и места для отдыха, и даже столовая! А еще – очень удобное расположение, новые машины скорой помощи. Все это в комп­лексе, мы уверены, улучшит не только качество и скорость обслуживания населения, но и сделает саму работу комфортнее, а уровень профессионализма выше.

– Теперь у сотрудников есть собственная база – с мойкой, паркингом, столовой, учебными классами. Такого нет ни в одном регионе страны, за исключением Астаны, – отметил блогер Азамат Сарсенбаев.

Открытие станции стало не просто очередным инфраст­руктурным проектом. Это шаг к системному обновлению экстренной медицинской помощи. Это инвестиция в секунды, которые нередко решают судьбу человека. Это забота о тех, кто сам привык заботиться о других.

#здравоохранение #Мангистау #станция скорой помощи

Популярное

Все
На службе Отечеству
Уйти или остаться?
История региона в живописи
Казахстан в прайм-эре
Народы сближают литература и искусство
По следам гигантского носорога
Внедряя лучшие стандарты лечения
Дрова и уголь будут под запретом
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Строится спорткомплекс мирового уровня
Трансформация ради будущего
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Происшествий на транспорте стало меньше
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
Куба отменила ежегодную ярмарку сигар из-за нехватки топлива
Новоселье справили 60 семей
Форс-мажор на миллионы
У фронт-офиса Aqmola Invest новый адрес
Налажен выпуск консервов из мяса сайгака
Taldau Mektebi: поговорили про цифровое государство, ИИ и роль данных
Как новая Конституция повлияет на жизнь казахстанцев
Братские связи укрепляются
Китайские ИИ-модели апробируют в отечественной энергетике
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

Непривитых детей не будут госпитализировать без вакцинации …
«Не дозвониться до реанимации»: сенатор предлагает создать …
Интерактивная платформа для профилактических решений
Более 65 тысяч казахстанцев отказались от вакцинации: что г…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]