Скриншот видео

Вчера вечером мужчина поджег себя в терминале Т-1 аэропорта Алматы, передает Kazpravda.kz

На кадрах видео мужчина, одетый в бейсболку и куртку, стоит у кассы и о чем-то разговаривает с женщиной-агентом по продаже билетов. Через некоторое время он достает пластиковую бутылку, которой обливает себя. После недолгой паузы вспыхивает огонь, он выбегает и падает на пол.

Полицейские, находившиеся рядом, незамедлительно потушили огонь и вызвали бригаду скорой помощи. Врачи доставили пострадавшего в городскую больницу.

«Пациент доставлен бригадой СМП в Городскую клиническую больницу № 4 и госпитализирован в отделение реанимации. Его состояние крайне тяжелое», - рассказали в управлении общественного здравоохранения г. Алматы.

Предполагаемой причиной такого поступка стал конфликт мужчины со своей гражданской супругой. Транспортной полицией ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.