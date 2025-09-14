Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В календаре эта важная дата появилась в 2013 году. И теперь это дополнительный повод задуматься о значении семьи в жизни каждого казахстанца. Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» уже много лет подряд доказывает, что в Казахстане немало супружеских пар, которые могут быть примером для подражания.

С момента своего основания конкурс стал настоящим народным событием, объединяющим тех, кто верит в силу родственных уз, взаимопомощи и ответственности. По данным Министерства культуры и информации, за все время проведения конкурса, а это порядка десяти лет, в нем приняли участие свыше 20 тыс. семей со всех уголков страны: от мегаполисов до самых отдаленных сел. Это и трудовые династии, и ячейки общества со спортивными, творческими, научными достижениями. Многие также известны своей общественной активнос­тью: они занимаются волонтерством, благотворительностью, наставничеством, подавая пример гражданской зрелости и социальной ответственности.

В 2025 году для участия в «Мерейлі отбасы» было подано более 3 400 заявок. Представители региональных комиссий, согласно правилам проведения конкурса, выбрали 20 лучших семей. Церемония их награждения пройдет в Астане накануне Дня Республики.

В своих выступлениях Президент Касым-Жомарт Токаев отмечает, что национальная мечта Казахстана заключается в построении справедливого, безопасного, чистого и сильного государства. Это государство широких возможностей, где каждый гражданин может реализовать свои способности и честным трудом обеспечить благополучие близких. Получается, что забота о семьях становится не только личным делом, но и частью национальной стратегии развития.

Поддержка института семьи – одна из ключевых задач социальной политики Казахстана. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, семьи с детьми получают широкий спектр господдержки: от ежемесячных выплат неработающим матерям до достижения ребенком полутора лет до специальных пособий семьям, где воспитывают детей с ограниченными возможностями. С начала 2025 года государство продолжает оказывать весомую поддержку многодетным семьям и матерям с почетными званиями: уже 856,2 тыс. человек получили пособия на общую сумму 354,5 млрд тенге. Выплаты увеличены на 6,5%, что стало важным шагом в условиях роста цен.

Особое внимание уделяется матерям, удостоенным подвесок «Алтын алқа», «Күміс алқа» и других государственных наград. Для них предусмотрены не только денежные выплаты, но и реальные социальные льготы: от приоритета на жилье до налоговых послаблений. Также работают льготные ипотечные программы, например, «Наурыз», «Жас отбасы», а семьи могут воспользоваться механизмами социальных контрактов для профессионального развития и запуска малого бизнеса.

Одним из ключевых направлений семейной политики остается здоровье женщин и детей. По итогам 2024 года в Казахстане отмечены положительные сдвиги: продолжительность жизни достигла 75,4 лет, а показатель материнской смертности снизился на 12%, достигнув исторического минимума.

С 2020 года успешно реализуется проект «Аңсаған сәби», в результате которого на свет появились более 10 тыс. детей. В 2025 году начала работу программа «Аналар саулығы», направленная на укрепление репродуктивного здоровья женщин, особенно в отдаленных регионах. Создаются пансионаты «Салауатты ана» для беременных из группы риска, что позволяет значительно снизить осложнения в родах.

Охрана материнства и детства и защита прав женщин и детей – стратегическая задача государственной политики. Прошлый год стал переломным в сфере правовой защиты семьи. Были приняты ключевые поправки и законы, благодаря которым усилена ответственность за насилие, введен институт профессиональных семей, заменяющих детские дома, создан институт наставничества для адаптации в обществе детей, оставшихся без попечения родителей, и другое.

Одновременно ­созданы и активно развиваются центры поддержки семьи (ЦПС). Сейчас в стране дейст­вует 131 такой центр, а к 2027 году их число достигнет 208. Центры оказывают психологическую, правовую и социальную виды помощи, сопровождают семьи в трудной жизненной ситуации и способствуют разрешению конфликтов. С начала года в ЦПС поступило более 30 тыс. обращений, помощь получили свыше 17 тыс. семей.

Один из актуальных вопросов – профилактика семейного неблагополучия и снижение уровня разводов. Здесь заметен прогресс: по итогам 2024 года доля разводов составила 32,8%, что ниже прогнозируемого уровня в 36,3% и демонстрирует положительную динамику. Здесь, к слову, существенную роль играет проект «Бақытты отбасы», в рамках которого при судах действуют центры семейного консультирования. Только за 2024 год в рамках проекта удалось предотвратить распад 25 тыс. семей. Более того, с прошлого года реализуется программа добрачного консультирования, сначала в пилотных регионах, а затем во всех областях страны. Она направлена на повышение осознанности при вступлении в брак.

Согласно проведенным социологическим исследованиям, семья для казахстанцев – главная ценность. Более 90% респондентов считают родительство важной частью жизни, а 85% – взаимопонимание с детьми и партнером – основой семейного благополучия. Для 72% казахстанцев отношения в семье «очень хорошие», основанные на любви и уважении. Люди ценят не только безопасность и комфорт, но и теплую атмосферу, уважение и взаимную поддерж­ку. В вопросах воспитания детей на первом месте стоят трудолюбие (39,8%), честность (31,7%) и уважение к старшим (28,5%), что говорит о приверженности традиционным ценностям, с акцентом на личностный рост и развитие ответственности.

На фоне этого новые проекты обретают особое звучание, укрепляя сформированные принципы и установки. В числе инициатив, направленных на укрепление института семьи, можно выделить проект «Академия родителей», реализуемый Министерством культуры и информации совместно с ОФ Senim Qogamy. В его рамках проводятся респуб­ликанские информаци­онно-разъяс­нительные мероприятия, семинары, конференции, онлайн-курсы, также планируется запуск ­платформы для родителей

www.ata-ana.kz и ресурса Tatuluq.KZ. Последний, к примеру, станет инструментом по медиапродвижению нулевой терпимости к бытовому насилию (реализуется МКИ совместно с ОФ «Серпін»). Эти и другие инициативы направлены не только на решение проблем, но и на формирование устойчивой позитивной модели семейных отношений в обществе.

Казахстан демонстрирует комплексный и системный подход к поддержке института семьи. Здесь сочетаются материальные стимулы и правовые гарантии, культурные проекты и цифровые инструменты, профилактика кризисов и активное вовлечение общества. Семья рассматривается как неотъемлемый элемент общественного устройства, от прочности которого зависит будущее страны.

Анастасия Михайлова