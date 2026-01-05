В селе Шойындыколь Жаркаинского района завершена реконструкция системы водоснабжения, основанной на подземных источниках, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Фото пресс-службы облакимата

В рамках проекта введена в эксплуатацию современная станция водоочистки, благодаря чему жители этого населенного пункта впервые за последние 30 лет получили доступ к качественной питьевой воде. В селе проживают более 190 человек.

На протяжении многих лет шойындыкольцы вынуждены были набирать воду из родника, расположенного в пяти километрах от села. Эта проблема решена: новая система водоснабжения полностью соответствует санитарным требованиям и обеспечивает стабильную подачу очищенной воды.

Строительно-монтажные работы до 2023 года выполняло ТОО «Монолит», завершило проект ТОО «Логотек КЗ». Подрядчиками выполнен полный комплекс мероприятий по созданию современной инженерной инфраструктуры.

«Решена одна из приоритетных задач — жители села получили долгожданную возможность пользоваться чистой питьевой водой. Это важный шаг для улучшения условий жизни и дальнейшего развития нашего села», — отметил аким села Шойындыколь Нурхан Бердыгали.

Проект реализован в рамках государственной программы «Сапалы су», а также в целях исполнения Дорожной карты партии AMANAT на 2023–2025 годы, направленных на повышение качества жизни населения и развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности.