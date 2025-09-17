фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Пристоличный регион Глава государства посетил главным образом для того, чтобы ознакомиться с ходом уборочной кампании и обсудить с аграриями вопросы развития АПК. Вместе с тем в ходе рабочей поездки в фокусе внимания Президента были и другие вопросы развития области.

Уборочная страда в разгаре

Рабочая поездка Президента в Акмолинскую область началась с посещения ТОО «Зеренді сақтау өнімдері».

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в этом году посевные площади в регионе увеличились на 300 тыс. га, достигнув 5,5 млн га.

На агропредприятиях области, по прогнозным данным, урожай зерновых культур составит более 7 млн тонн, а валовый сбор масличных – свыше 650 тыс. тонн. На сегодня собрано 3,6 млн тонн зерна при средней урожайности 15,4 центнера с гектара. Продукция отличается высоким качеством.

Во исполнение поручения Главы государства в регионе продолжается работа по расширению площадей высокоурожайных масличных культур. По сравнению с 2023 годом их объем увеличился в 2,5 раза, достигнув 495 тыс. га.

Одним из успешных многопрофильных предприятий является ТОО «Зеренді сақтау өнімдері». Как рассказал его директор Ербол Жауаров, хозяйство занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, а также разведением крупного рогатого скота и лошадей. Кроме того, агропредприятие имеет собственный маслозавод мощностью 2,5 тыс. тонн, птицефабрику и мельницу.

Президент побеседовал с руководителями сельхозформирований Акмолинской области о состоянии дел в отрасли, достижениях фермеров и существующих проблемах.

– Погода в этом году благоприятная. Правительство оказывает необходимую поддержку, обеспечивая горюче-смазочными материалами и заранее предоставляя льготные кредиты. Мы ожидаем хороший урожай зерна. Стоит задача, я об этом говорил в Послании, развивать глубокую переработку. Производство продукции в сельском хозяйстве в 2024 году составило 8 триллионов 250 миллиардов тенге. Это и много, и мало одновременно. По сравнению с другими государствами региона, конечно, сельское хозяйство у нас показывает хорошие результаты. Но в объеме ВВП это примерно 6 процентов, то есть надо увеличивать долю отрасли в экономике в целом. Сельское хозяйство – это наш актив. Все-таки 12 миллионов тонн экспортного потенциала зерна – это приличный показатель. Уже сейчас у нас зерно закупают и в Европе. Как я говорил в Послании, партия зерна впервые ушла во Вьетнам, где-то 15 тысяч тонн, – отметил Глава государства.

Далее Касым-Жомарт Токаев осмот­рел выставку производимой в регионе аграрной продукции, на которой были представлены полуфабрикаты, консервы, мясо-молочные и хлебобулочные изделия.

Системная поддержка

дает результаты

В Зерендинском районе Глава государства также провел совещание по вопросу уборочной кампании с агрария­ми региона. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие фермеры Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Как подчеркнул Президент, в Акмолинскую область он прибыл специально для знакомства с ходом уборочной кампании.

– Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай. От этой работы напрямую зависят продовольственная безопасность страны и стабильность внутреннего рынка. В случае успешного проведения уборочной кампании возрастет наш экспортный потенциал, появится возможность увеличения поставок за рубеж, – акцентировал Глава государства.

Он напомнил, что прошлый год оказался успешным для АПК. Благодаря самоотверженным усилиям аграриев и правильному применению агротехнологий был собран рекордный урожай зерновых. Итоги работы за 8 месяцев текущего года также неплохие. Принятые меры по повышению технологического потенциала производства показывают свою эффективность.

В ходе совещания Глава государства выразил признательность всем аграриям страны за их труд и обратился к ним.

– Каждый год уборка урожая становится проверкой вашего профессионализма, целеустремленности и, что особенно важно, патриотизма. И этот экзамен наши аграрии с честью выдерживают. Вы работаете в непростых условиях, сталкиваетесь с капризами природы, но всегда добиваетесь высоких результатов. Своим усердным трудом вы вносите огромный вклад в укрепление продовольственной безопасности, развитие экономики и улучшение качества жизни на селе. Государство принимает беспрецедентные меры для поддерж­ки аграриев. В частности, по моему поручению в текущем году на льготное кредитование сельского хозяйства направлен рекордный один триллион тенге. Эффект от системной поддержки государства уже виден. Применение агротехнологий вышло на более высокий уровень, выросла урожайность. Ранее мною была поставлена задача в два раза увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства. В этом направлении идет активная работа, снижать ее темпы никак нельзя, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что предстоит эффективно реализовать все меры государственной поддержки. В частности, он считает важным запустить программу раннего льготного финансирования посевной кампании 2026 года.

– Следует продолжить диверсификацию посевных площадей с упором на возделывание рентабельных, высокомаржинальных культур, – продолжил Глава государства. – Это позволит увеличить объем продукции растение­водства в денежном выражении. Правительство и акимы должны во время уборки обеспечивать бесперебойное снабжение фермеров топливом, свое­временное финансирование и доступ к необходимой технике. Несмотря на погодные условия, урожай надо собрать максимально без потерь.

Другой важнейшей задачей Президент назвал сохранение урожая в надлежащем виде. По его мнению, с учетом планируемых объемов производства разных культур существующих мощностей хранения недостаточно, поскольку для каждого вида культур нужны отдельные хранилища.

– Очевидно, что строительство и содержание современных элеваторов требует значительных инвестиций. Поэтому для модернизации элеваторов необходимо запустить специальную программу льготного финансирования. Особое внимание следует уделить заготовке качественных семян. Кроме того, нужны действенные шаги для повышения самообеспеченности нашего рынка собственными семенами. Усовершенствованный с прошлого года механизм субсидирования минеральных удобрений показал свою эффективность. Министерству сельского хозяйства предстоит принять аналогичные меры господдержки в семеноводстве. В целом, важно отметить, что мы достигли хороших результатов в растениеводстве. Это положительно влияет на смежные отрасли сельского хозяйства, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим Глава государства призвал в полной мере раскрыть потенциал животноводства. Он сообщил, что до конца года будет разработана программа развития этой сферы. Данный документ позволит животноводам получить льготные средства на длительный срок.

– Мы сможем обеспечить прозрачность и эффективность во всех отраслях экономики только с помощью полной цифровизации. Подробно остановился на этом вопросе в своем Послании. Следует ускорить внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство. Для полного отслеживания процессов в растениеводстве и животноводстве необходимо использовать цифровые подходы. В этой работе важно наладить взаимодействие с IТ-бизнесом, – также поставил задачу Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев напомнил, что на развитие сельского хозяйства из бюджета выделяются значительные средства.

– Следовательно, каждая выполняемая работа, каждое мероприятие должны иметь четкий результат и оказывать положительное влияние на аграрную отрасль. Государство всегда оказывает поддержку добросовестно работающим фермерам. Я уделяю особое внимание сельскому хозяйству, и эта отрасль будет находиться под моим особым контролем. Как говорится, «легка ноша, поднятая сообща». Поэтому уверен, что вместе мы завершим эту важную кампанию вовремя и успешно, – подытожил свое выступление Глава государства.

В ходе совещания, как сообщила пресс-служба Президента, с докладами выступили министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, генеральный директор ТОО АФ «Родина» Иван Сауэр, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, председатель совета директоров ТОО «Карасу-Астык» Алмат Турсунов, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, руководитель КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко, аким Павлодарской области Асаин Байханов, директор ТОО «Галицкое» Александр Касицин.

Новый план развития Кокшетау

После Глава государства отправился в Кокшетау. Там ему представили новый Генеральный план развития города до 2050 года.

В частности, в рамках Генплана ведется строительство ТЭЦ, многопрофильной областной больницы, Академии граж­данской защиты и многофункционального спортивного комплекса. Создается индустриальная зона с планами по возведению порядка 60 промышленных предприятий.

Территория областного центра расширяется на 7 тыс. гектаров. Особое место в структуре займет современный деловой центр на берегу озера Копа, где будут сосредоточены жилые комплексы, бизнес- и торговые центры, социальные объекты и общественные пространства.

Прогнозируется рост численности населения города до 500 тыс. человек. В целях обеспечения комфортных условий проживания для жителей будет сдано порядка 10 млн квадратных мет­ров жилья, в том числе за счет нового строительства и реновации.

Также Главе государства доложили об успешном запуске пятилетней программы реновации. Цель проекта – переселение людей из аварийных домов в современные, комфортные и энергоэффективные квартиры, а также комплексное обновление инженерных сетей, дворов и общественных пространств.

Оператором программы выступает социально-предпринимательская корпорация Kokshe. В настоящее время снесено 13 ветхих домов и построено 2 девятиэтажных и 4 пятиэтажных многоквартирных дома для 365 семей. До 2029 года планируется снести 175 ветхих и аварийных домов. На их месте будет построено 35 современных домов на 3 500 квартир, что позволит обеспечить переселение около 11 тыс. человек.

Президент осмотрел новый жилой комплекс и посетил семью, получившую квартиру по программе реновации. Многодетная мать Диляра Шахманова поблагодарила Касым-Жомарта Токаева и местный акимат за заботу со стороны государства.

Пространство

для жизни

В Кокшетау Глава государства также ознакомился с проектом формирования единого общественного пространства «Көк шалғын».

Концепция предусматривает объединение ключевых городских мест – парка Вечного огня, аллеи Славы, площади Независимости и улицы Сагдиева – в единый туристический маршрут с целостным архитектурным и дизайнерским решением.

По словам акима Кокшетау Ануара Кумпекеева, проект включает комплекс­ное озеленение, установку системы автоматического полива, сухих фонтанов, декоративной подсветки и современной городской мебели. Пространство будет органично связано с набережной «Жаңа жағалау» и озером Копа, формируя комфортную среду для жителей и гостей города. Общая площадь благоустройства и озеленения составила около 7,5 гектара.

Президент был проинформирован, что в рамках общереспубликанской акции «Таза Қазақстан» в Кокшетау уже высажено более 7 тыс. деревьев. До конца года их количество достигнет 11 тыс.

В парке Глава государства побеседовал с представителями местной интеллигенции. Затем Президент осмотрел новую набережную, введенную в эксплуатацию в июне 2025 года.

Digital Aqmola

Во время рабочей поездки в регион Глава государства также посетил центр Digital Aqmola, где ему были презентованы планы цифровой трансформации Акмолинской области.

Президенту продемонстрировали работу Единого контакт центра i-Komek, который объединяет в единую платформу службы 103, 109, 112.

Центр Digital Aqmola включает в себя централизованный мониторинг таких ключевых сфер, как транспорт, ЖКХ, безопасность, экология и здравоохранение. Он позволит Акмолинской области в течение трех лет стать полностью цифровым регионом.

Аким области Марат Ахметжанов доложил о запуске пилотного кейса по внедрению искусственного интеллекта в аграрной сфере на примере хозяйства «Дихан-Плюс». Здесь разработаны агротехнические решения, которые обеспечат прибавку урожайности, увеличение прибыли предприятия и дополнительные поступления в бюджет. В планах – масштабирование этой системы по всей Акмолинской области.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о работе по привлечению инвестиций, запуске новых проектов в обрабатывающей промышленности, агропромышленном комплексе и строительной отрасли.

Главе государства рассказали об обеспечении жильем социально уязвимых категорий, начале строительства ТЭЦ в Кокшетау, решении проблем водо- и теплоснабжения областного центра и других населенных пунктов, строительстве медицинских, спортивных объектов, развитии инфраструктуры.

Затем состоялся телемост, на котором был дан старт подаче природного газа городу Косшы. В частности, произведен запуск первого пускового комплекса газификации населенного пункта на газорегуляторном объекте. По магистральным сетям протяженностью 409 километров будет транспортироваться 32 800 кубометров голубого топ­лива в час. Общая стоимость проекта составила 11,4 млрд тенге.

Напомним, 27 июля 2021 года Указом Главы государства Косшы был присвоен статус города областного значения.

Дом шахмат готовит гроссмейстеров

В Кокшетау Касым-Жомарт Токаев также посетил городской Дом шахмат.

Здание, расположенное на берегу озера Копа, ранее использовалось как региональная резиденция Президента. По поручению Главы государства объект был передан детям, в декабре 2024 года здесь открыли Дом шахмат.

Сегодня в специализированном цент­ре проходят учебно-тренировочные сборы, мастер-классы ведущих гроссмейстеров, спортсмены готовятся к престижным турнирам.

Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов рассказал, что уникальное расположение комплекса в живописной зоне у озера создает оптимальные условия для концентрации и полноценной подготовки. Он добавил, что шахматы стали одним из самых «медалеемких» видов спорта: только в прошлом году отечественные спортсмены завоевали 160 медалей на международных соревнованиях.

В беседе с юными спортсменами и членами национальной сборной Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет особое внимание развитию и популяризации шахмат среди детей и молодежи. Как подчеркнул Президент, эта игра формирует стратегичес­кое мышление, воспитывает дисциплину, учит терпению и ответственности.

В завершение Глава государства сфотографировался с юными шахматистами и оставил памятную подпись на шахматной доске.