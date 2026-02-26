Сержанты изучают современные методы ведения боевых действий

Армия
Айман Аманжолова
корреспондент

В Гвардейском гарнизоне проходят специализированные практические занятия по повышению профессиональной квалификации и улучшению практических навыков сержантского состава Сухопутных войск, управлений военной полиции, Вооружения и Тыла, а также военно-медицинских подразделений Вооруженных сил РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Мероприятия направлены на совершенствование управленческих способностей и качества воспитательной работы с личным составом. На практических занятиях проводятся тренировки по алгоритмам действий в различных учебных условиях. В программе представлены такие темы, как тактика действий малых тактических групп, организация боевой подготовки и индивидуально-воспитательной работы. Особое внимание уделяется современным подходам в обучении солдат срочной службы, совершенствованию лидерских качеств, а также ответственности за соблюдение дисциплины и сплоченности воинского коллектива.

Организаторы сборов отмечают, что сержантский состав является важнейшим звеном в управлении войсками. Уровень их профессиональной подготовки напрямую влияет на боеготовность подразделений и морально-психологический климат в воинском коллективе. Начальник управления по работе с сержантским составом Генерального штаба Вооруженных сил РК мастер-сержант Темирбек Халыков рассказал, что занятия проводятся в рамках системы командирской подготовки с бригадными и полковыми сержантами.

В ходе практических стрельб отрабатываются упражнения по ведению огня в составе малых групп с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Стрельбы проводятся как днем, так и ночью. Наряду с этим продолжается работа по обновлению сборников нормативов по боевой подготовке, модификации курса стрельб, внесению других изменений в соответствии с современными методами ведения боевых действий. По итогам сборов, с учетом результатов анализа уровня подготовки участников, лучшие сержанты будут отмечены командованием. Полученный опыт будет реализован на практике в воинских частях.

#Казахстан #армия

