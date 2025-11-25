Как отметила профессор, президент Ассоциации неонатологов и специа­листов детской медицины Карлыгаш­ Жубанышева, Казахстан активно внедряет­ международные стандарты ВОЗ и ЮНИСЕФ,­ развивает перинатальную сеть и междисциплинарный подход к помощи недоношенным детям.­ Сегодня­ благодаря усилиям казахстанских специа­листов, внедрению современных технологий выхаживания и государственной поддержке тысячи детей получают шанс на здоровую жизнь.

Специалисты подчеркивают: недоношенный ребенок – не приговор. При правильном уходе и наблюдении он может развиваться полноценно. Поэтому в Казахстане действует система катамнеза – кабинетов раннего вмешательства и реабилитации, так как качество жизни малыша в будущем зависит от своевременной и профессиональной помощи сразу после рож­дения.

Врач анестезиолог-реаниматолог Московского­ областного перинатального­ центра Семен Лаврентьев отметил, что приехал в Казахстан, чтобы обменяться опытом, так как специалисты всех стран сталкиваются с одинаковыми проблемами. В числе интересующих его тем – современные подходы к выхаживанию недоношенных детей, важность психологической поддержки матерей, командная работа с акушерами и гинекологами.­

По словам доктора, успех выхаживания недоношенных детей зависит от двух составляющих – качественного оборудования и высокой квалификации специалистов.

– Неонатолог должен хорошо знать весь спектр заболеваний новорожденных, уметь работать с семьей, лечить инфекции, организовывать питание и контролировать сопутствующие состоя­ния, – подчеркнул он.