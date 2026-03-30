Шестилетнего ребенка с редкой опухолью мозга прооперировали в Алматы

Здравоохранение
Дана Аменова
специальный корреспондент

Юному пациенту удалось спасти жизнь благодаря высокому профессионализму детских нейрохирургов

Фото: ДГКБ №2 г. Алматы

В Алматы врачи Детской городской клинической больницы №2 провели сложнейшую нейрохирургическую операцию, спасшую жизнь шестилетнего ребенка с объемным образованием головного мозга, сообщает Kazpravda.kz

Ребенок был экстренно переведен в ДГКБ №2 из другого стационара в тяжелом состоянии по согласованию руководств двух больниц. У него диагностировали краниофарингиому – опухоль, расположенную в одной из самых сложных и чувствительных зон мозга.

Заболевание уже привело к развитию гидроцефалии (заболевание, характеризующееся чрезмерным накоплением спинномозговой жидкости в головном мозге), и сопровождалось выраженными симптомами: сильной головной болью, многократной рвотой и нарушением зрения. С учетом стремительного ухудшения состояния было принято решение о срочном оперативном вмешательстве.

Операцию выполнил ведущий детский нейрохирург страны, директор ДГКБ №2 Марат Рабандияров. Благодаря его высокому профессионализму, опыту и использованию современных технологий, включая нейронавигацию, удалось провести микрохирургическое удаление значительной части опухоли с максимальной точностью и безопасностью.

«Особую сложность представляло расположение новообразования – в непосредственной близости от зрительных путей и жизненно важных структур, отвечающих за гормональную регуляцию. Несмотря на это, нам удалось добиться эффективной декомпрессии и восстановить отток жидкости в мозге», – отметил Марат Рабандияров.

Операция выполнена в рамках обязательного социального медицинского страхования. Дети в системе ОСМС застрахованы государством.

Послеоперационный период проходил без осложнений. Состояние ребенка стабилизировалось, отмечается положительная динамика. Принципиально важно, что удалось избежать установки шунтирующей системы, что существенно снижает риски дальнейших осложнений.

Данный клинический случай наглядно демонстрирует высокий уровень современной детской нейрохирургии в Казахстане. Профессионализм врачей, точность хирургических решений и применение передовых технологий позволяют успешно справляться даже с самыми сложными патологиями, возвращая детям шанс на полноценную жизнь.

