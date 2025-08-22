Сильная жара вернется в Казахстан

Погода
114
Дана Аменова
специальный корреспондент

На большей части республики в ближайшие дни синоптики «Казгидромета» прогнозируют кратковременное прекращение осадков, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации метеослужбы, в начале периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтов, связанных с ним - ожидаются дожди с грозами, град, шквал, в северных и восточных регионах прогнозируется сильный дождь.

К концу периода на территорию республики сместится западный антициклон, с которым ожидается кратковременное прекращение осадков.

«По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке в ночные и утренние часы – туман. На западе ожидается сильная жара 35-38 градусов, 24-25 августа на северо-западе сильная жара 35 градусов. В большинстве областей ожидается повышение температур: в северных регионах до 25-30 тепла, в центре Казахстана 22-32 тепла, местами сильная жара 35 градусов, на юге до 30-38 тепла, на юго-востоке до 27-35 тепла, в горных районах до 20-27 тепла», – говорится в информации.  

Лишь на востоке Казахстана значительных изменений в температурном фоне не ожидается, добавили синоптики.

#погода #Казгидромет #прогноз #жара #синоптики

