Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По прогнозам синоптиков Казгидромета, на севере, северо-западе, востоке, в центре РК ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, сообщает Kazpravda.kz

Лишь на юго-западе, 17-18 августа на западе, 18 августа в центре республики погода без осадков. В ближайшие дни возможно усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, а в центре туман.

В дневные часы в западных регионах температура воздуха повысится от 22-30 до 27-35 тепла; в северо-западных областях от 16-30 до 22-33 тепла; на севере страны преобладающая температура воздуха составит 18-23 тепла.

В центральных областях основной фон температуры 20-30 тепла; на востоке РК прогнозируется понижение температуры воздуха от 20-30 до 17-25 тепла. На юге температура воздуха составит 25-35 градусов, на юго-востоке республики температура понизиться от 30-35 до 25-32 тепла.