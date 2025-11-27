Глава водного ведомства Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросам цифровизации распределения и учета поливной воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации
Информационно-аналитическим центром водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов и ирригации разработан модуль «Биллинг», являющийся частью Системы раннего прогнозирования водопотребления (СРПВ).
Система призвана оцифровать процессы подачи заявок, заключения договоров и осуществления расчетов по подаче воды между потребителями и РГП «Казводхоз».
На данный момент СРПВ позволяет формировать электронные заявки на подачу воды с указанием необходимых объемов, распределять объемы воды по месяцам и видам сельскохозяйственных культур, автоматически формировать проект договора на основании утвержденной заявки, подписывать заявки и договоры с использованием ЭЦП.
Отдельный блок посвящен автоматизации финансовых операций. Ведется работа по интеграции системы с банками второго уровня.
«Система будет проста в использовании, обеспечит более точное планирование и учет водопотребления, а также упростит процесс оформления договоров между сторонами. В настоящее время специалисты Информационно-аналитического центра ведут разъяснительную работу с РГП «Казводхоз» и бассейновыми инспекциями. Всем филиалам и производственным участкам предоставлен доступ к системе, чтобы тестировать и обучаться. С начала декабря планируется осуществить выездное обучение специалистов в южных регионах страны», – сообщила директор Департамента цифровизации Министерства водных ресурсов и ирригации Мейргуль Куандыкова.