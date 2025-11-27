Глава водного ведомства Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросам цифровизации распределения и учета поливной воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Информационно-аналитическим центром водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов и ирригации разработан модуль «Биллинг», являющийся частью Системы раннего прогнозирования водопотребления (СРПВ).

Система призвана оцифровать процессы подачи заявок, заключения договоров и осуществления расчетов по подаче воды между потребителями и РГП «Казводхоз».

На данный момент СРПВ позволяет формировать электронные заявки на подачу воды с указанием необходимых объемов, распределять объемы воды по месяцам и видам сельскохозяйственных культур, автоматически формировать проект договора на основании утвержденной заявки, подписывать заявки и договоры с использованием ЭЦП.

Отдельный блок посвящен автоматизации финансовых операций. Ведется работа по интеграции системы с банками второго уровня.