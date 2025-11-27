Систему заключения электронных договоров по подаче поливной воды тестируют в Казахстане

Водное хозяйство
80

Глава водного ведомства Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросам цифровизации распределения и учета поливной воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Информационно-аналитическим центром водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов и ирригации разработан модуль «Биллинг», являющийся частью Системы раннего прогнозирования водопотребления (СРПВ).

Система призвана оцифровать процессы подачи заявок, заключения договоров и осуществления расчетов по подаче воды между потребителями и РГП «Казводхоз».

На данный момент СРПВ позволяет формировать электронные заявки на подачу воды с указанием необходимых объемов, распределять объемы воды по месяцам и видам сельскохозяйственных культур, автоматически формировать проект договора на основании утвержденной заявки, подписывать заявки и договоры с использованием ЭЦП.

Отдельный блок посвящен автоматизации финансовых операций. Ведется работа по интеграции системы с банками второго уровня. 

«Система будет проста в использовании, обеспечит более точное планирование и учет водопотребления, а также упростит процесс оформления договоров между сторонами. В настоящее время специалисты Информационно-аналитического центра ведут разъяснительную работу с РГП «Казводхоз» и бассейновыми инспекциями. Всем филиалам и производственным участкам предоставлен доступ к системе, чтобы тестировать и обучаться. С начала декабря планируется осуществить выездное обучение специалистов в южных регионах страны», – сообщила директор Департамента цифровизации Министерства водных ресурсов и ирригации Мейргуль Куандыкова.

#система #вода #подача

Популярное

Все
Лисицы вышли к людям
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Звучали стихи о родной земле
Вечно новый мир классики
Сердцу милые мотивы
Срок годности мембраны – четверть века
Аварии можно предупредить
С газом почти все!
Чокан Валиханов – человек-эпоха
Чтобы тайное стало явным
Перспективы индустриальных парков
Подключение происходит поэтапно
Формируется Единый строительный портал
Хоргосский узел модернизируется
Секрет жизненной энергии
Сделать работу сельских акимов эффективной
Правовая культура формируется через конкретные практики
Чтобы люди не уезжали
Рабочий офис на колесах
Инженерная наука – основа экологической безопасности страны
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Запущен завод по переработке мяса птицы
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

«Эту практику надо прекращать»: Токаев – об увлечении разра…
В СКО запущены новые системы водоснабжения
Многолетнюю проблему с водой решили в селе Акмолинской обла…
Питьевая вода пришла в села Костанайской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]