Сказка, знакомая с детства

Культура
4
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

К Наурызу Карагандинский драматический театр им. К. С. Станиславского подарил своим юным зрителям и их родителям спектакль о доб­роте, взаимопомощи и волшебстве – «Чудеса волшебного гуся».

фото автора

В его основе – казахская народная сказка «Бей, дубинка!». Она повествует о бедных старике и старухе, в жизнь которых внезапно ворвалось чудо. На охоте аксакал поймал волшебного гуся, который пообещал отблагодарить того в обмен на свободу. Бедняк сжалился над птицей и отпустил ее, а она превратилась в щедрого и мудрого человека по имени Казбай. Тот преподнес старику три волшебных подарка – горшочек, осла и дубинку. На них позарились разбойники, но потом сильно пожалели о своих злодеяниях.

– Сказки, по сюжету схожие с «Бей, дубинка!», есть у разных народов, – отмечает режиссер-постановщик Айгуль Баядилова. – В них меняются персонажи и волшебные предметы, а мораль остается единой: чужое добро счастья не принесет. Поэтому для постановки я выбрала именно эту добрую, знакомую нам с детства сказку.

Айгуль Баядилова и ее команда сделали так, чтобы маленькие зрители забыли о своих смартфонах и смотрели только на сцену. Этому помогли яркие костюмы, песни и танцы, а также интерактив. Во время спектакля главный герой то и дело обращается к залу с просьбой напомнить ему волшебные слова, которые приводят в действие чудесные подарки. Дети с удовольствием откликаются и дружно помогают старику справиться со склерозом.

– Мне хотелось акцентировать внимание на отношениях детей и родителей, – рассуж­дает режиссер-постановщик. – Сегодня мы, взрослые, уделяем недостаточно внимания воспитанию наших сыновей и дочерей. Нас захватил мир цифровых технологий, а доб­рожелательность, вежливость, уважительное отношение к старшим отошли на второй план. И теперь через общение, театр, сказки надо вернуть наших детей к старым доб­рым традициям.

Сказка «Чудеса волшебного гуся» длится 40 минут. Роли старика и старухи исполняют Александр Тисен и Юлия Улыбышева. Образ благородного Казбая на сцене соз­дает Вадим Ахметов, а в разбойников перевоплощаются Антон Звонов, Константин Снегирев и Людмила Васильченко.

