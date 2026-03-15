Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане проживает 1 человек с именем Конституция, также по 1 человеку носят имена Атазаң и Заң, сообщает Kazpravda.kz

Имя Дауыс, что в переводе означает «голос», носят 2 человека. Наиболее распространенными оказались имена, связанные с выборами.

Имя Сайлау носят 2 003 человека, почти половина из них – граждане старше 50 лет. Больше всего людей с этим именем проживает в городе Астана – 166 человек. Женское имя Сайлаугүл носят 24 человека, а имя Сайлаубек – 1197 человек.