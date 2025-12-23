Смерть на воде: в Конаеве вынесли приговор по делу о трагедии на Капшагае

Закон и Порядок
389
Дана Аменова
специальный корреспондент

Городской суд вынес приговор по уголовному делу о гибели отдыхающего на Капшагайском водохранилище, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Следствие установило, что 2 июля 2025 года гражданин Т. вышел на катере в акваторию водохранилища в сумерки, при ограниченной видимости и с превышением допустимого количества пассажиров.

В результате чего совершил наезд на купавшегося 23-летнего гражданина Б., который от полученных травм скончался.

Государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому 3 года лишения свободы с запретом на деятельность в сфере водного транспорта сроком на 3 года.

«Суд назначил 2 года лишения свободы с запретом на деятельность в сфере водного транспорта сроком на 2 года. Осуждённый взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу», – сказано в информации.

В надзорном органе предупредили, что пренебрежение правилами эксплуатации маломерных судов регулярно приводит к трагедиям. Безопасность на воде – это ответственность каждого, кто оказывает услуги проката и выходит в акваторию водоёмов на маломерных судах.

#суд #смерть #вода #водохранилище #Конаев #Капшагай

