Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в период с 16 по 18 апреля погоду в Казахстане будут формировать два барических образования. Циклон, смещающийся с запада на восток, обусловит неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег).

К концу периода северные, восточные и центральные регионы республики окажутся под влиянием северного антициклона, с которым прогнозируется похолодание.

По Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере, востоке, в центре страны - гололед.

Понижение температуры воздуха в начале периода на севере ночью до -1-8°С, днем до +1+8°С, в конце периода на востоке ночью до -2-18°С, днем до 0,+13 °С.

На остальной территории значительных изменений в температурном фоне не ожидается.