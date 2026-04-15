Снег, дождь и заморозки: чем удивит казахстанцев апрельская погода

Погода
4
Дана Аменова
специальный корреспондент

Синоптики «Казгидромета» прогнозируют резкие перепады температуры в ряде регионов страны, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в период с 16 по 18 апреля погоду в Казахстане будут формировать два барических образования. Циклон, смещающийся с запада на восток, обусловит неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). 

К концу периода северные, восточные и центральные регионы республики окажутся под влиянием северного антициклона, с которым прогнозируется похолодание.

По Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере, востоке, в центре страны - гололед.

Понижение температуры воздуха в начале периода на севере ночью до -1-8°С, днем до +1+8°С, в конце периода на востоке ночью до -2-18°С, днем до 0,+13 °С.

На остальной территории значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

#погода #прогноз #апрель #заморозки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]