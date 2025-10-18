Фото: ДЧС ВКО

Пожар вспыхнул, когда в доме площадью 45 метров находилось четверо детей, старшему из которых 13. Мать детей в это время находилась на работе.

К счастью, ближайший их сосед Дмитрий Недозрелов был у себя дома, когда к нему прибежали за помощью старшие дети.

Предварительно вызвав пожарных, мужчина бросился в горящий дом. В дыму он разыскал двоих малышей двух и четырех лет, которых сразу доставили в больницу. Сегодня их жизням ничего не угрожает.

Дмитрий работает бульдозеристом в одном из крестьянских хозяйств района. Героем себя не считает. По его словам, на его месте так поступил бы любой взрослый человек, тем более – мужчина.