Пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконным содействием иностранцам в легализации пребывания в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 5 тыс. граждан из стран Центральной Азии получили разрешения на работу, регистрацию временного проживания и продление сроков пребывания за денежное вознаграждение.

В преступную схему входили сотрудники миграционной службы и филиала НАО «Правительство для граждан» в Астане, а также другие лица, причастные к организации незаконной деятельности.

Действия фигурантов квалифицируются по статьям 366 (получение взятки), 367 (дача взятки), 368 (посредничество во взяточничестве), 394 (организация незаконной миграции) и 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Уголовное дело направлено в суд.