Соцпредпринимателей стало больше в Казахстане

Экономика
78
Дана Аменова
специальный корреспондент

За год их количество выросло почти в два раза

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В Министерстве нацэкономики утвердили Реестр субъектов социального предпринимательства по состоянию на 31 декабря 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В документ включили 1431 субъект социального предпринимательства, тогда как по итогам 2024 года в реестре числилось 835 предприятий.

Согласно данным, наибольшее число социальных предпринимателей сосредоточено в городах Астана и Алматы, а также в Западно-Казахстанской, Алматинской областях и области Абай.

По видам деятельности около 60% социальных предпринимателей работают в сфере образования, 20% - в сфере оказания социальных услуг, еще 10% - в сфере здравоохранения, 10% - прочие.

«Формирование и ведение Реестра осуществляется на основании сведений, представляемых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы. Предварительно заявки рассматриваются специальной комиссией. Основной задачей комиссии является выработка рекомендаций по включению в него индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (за исключением субъектов крупного предпринимательства), осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства. В соответствии с действующим законодательством Реестр утверждается ведомством ежегодно до 1 марта текущего года по состоянию на 31 декабря предыдущего календарного года», – указано в публикации.

Напомним, законодательная основа для функционирования социального предпринимательства в Казахстане была сформирована в 2021 году. Тогда на нормативном уровне было закреплено понятие «социальное предпринимательство» - предпринимательская деятельность, направленная на решение социальных проблем граждан и общества.

К социальному предпринимательству также относятся предприятия, созданные людьми с инвалидностью, а также бизнес, обеспечивающий рабочие места для лиц с особыми потребностями и представителей социально уязвимых слоев населения.

#МНЭ #увеличение #соцпредприниматели

Популярное

Все
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Новый завод откроют в мае
История Ботая оживает в кино
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
Оберег для целого мира
Сильные регионы – сильная страна
Помогут разобраться в «цифре»
Марафон силы и амбиций
В Алматы стартовал проект «Жасыл болашақ»
Платформа для безопасности
Нужна безопасная среда для каждого ребенка
Швейный цех запущен в Сузаке
Защитить титул чемпиона
Продолжается эстафета новоселий
Помочь детям в кризисной ситуации
Слово о замечательном человеке
Необходим глобальный диалог
Радиация, которая лечит
Шкурный интерес
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Без наценок и посредников
Дороги – к развитию
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Жамбыл в мировом литературном пространстве
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Игры «Жулдызай» объединяют
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
От диалога – к конкретным проектам
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски

Читайте также

Как изменились цены на товары и услуги в Казахстане
Нефть резко подорожала из-за эскалации на Ближнем Востоке
Товарооборот между Китаем и ЦА превысил 100 млрд долларов
Цена на золото растет на фоне обострения на Ближнем Востоке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]