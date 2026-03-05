За год их количество выросло почти в два раза

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В Министерстве нацэкономики утвердили Реестр субъектов социального предпринимательства по состоянию на 31 декабря 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В документ включили 1431 субъект социального предпринимательства, тогда как по итогам 2024 года в реестре числилось 835 предприятий.

Согласно данным, наибольшее число социальных предпринимателей сосредоточено в городах Астана и Алматы, а также в Западно-Казахстанской, Алматинской областях и области Абай.

По видам деятельности около 60% социальных предпринимателей работают в сфере образования, 20% - в сфере оказания социальных услуг, еще 10% - в сфере здравоохранения, 10% - прочие.

«Формирование и ведение Реестра осуществляется на основании сведений, представляемых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы. Предварительно заявки рассматриваются специальной комиссией. Основной задачей комиссии является выработка рекомендаций по включению в него индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (за исключением субъектов крупного предпринимательства), осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства. В соответствии с действующим законодательством Реестр утверждается ведомством ежегодно до 1 марта текущего года по состоянию на 31 декабря предыдущего календарного года», – указано в публикации.

Напомним, законодательная основа для функционирования социального предпринимательства в Казахстане была сформирована в 2021 году. Тогда на нормативном уровне было закреплено понятие «социальное предпринимательство» - предпринимательская деятельность, направленная на решение социальных проблем граждан и общества.

К социальному предпринимательству также относятся предприятия, созданные людьми с инвалидностью, а также бизнес, обеспечивающий рабочие места для лиц с особыми потребностями и представителей социально уязвимых слоев населения.