Совместное заседание палат парламента пройдет 2 сентября
Соответствующее распоряжение подписал спикер Мажилиса
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz
«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 2 сентября 2025 года в 11.00 часов в городе Астане», – говорится в тексте распоряжения.