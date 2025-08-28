Совместное заседание палат парламента пройдет 2 сентября

Парламент
125

Соответствующее распоряжение подписал спикер Мажилиса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz 

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 2 сентября 2025 года в 11.00 часов в городе Астане», – говорится в тексте распоряжения.
#Парламент #заседание #распоряжение

