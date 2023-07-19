Стали известны подробности побега экс-генерала Серика Кудебаева

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Кегенском районном суде Алматинской области рассказали детали побега от правосудия бывшего начальника Департамента полиции области Серика Кудебаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото: informburo.kz

18 июля Кегенский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Кудебаева по факту умышленного незаконного пересечения государственной границы Казахстана вне пунктов пропуска (часть 1 статьи 392 Уголовного кодекса РК).

«Подсудимый К. 15 марта 2023 года примерно в 4:30 в Кегенском районе, в соответствии с преступным планом, подняв нижний ярус заграждения спирального барьера безопасности из колючей проволоки, препятствующей свободному проходу через границу, умышленно незаконно пересек казахстанско-кыргызстанскую границу вне пункта пропуска», – установил суд. – Тем самым К. сбежал от правосудия, вылетев в Турцию через аэропорт «Манас». После задержания его экстрадировали в Казахстан».

Суд признал Кудебаева виновным и на основании статьи 58 УК по совокупности уголовных правонарушений окончательно назначил ему 10 лет 3 месяца лишения свободы, с лишением права на 10 лет занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе и в органах местного самоуправления, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в силу.

Напомним, Серик Кудебаев был освобожден от должности начальника ДП Алматинской области 18 февраля 2022 по собственному желанию. В мае того же года он был признан подозреваемым по делу о январских событиях. 

Суд над Кудебаевым начался 5 января 2023 года. Судебное разбирательство по уголовному делу неоднократно откладывалось. 10 марта сообщалось, что Серик Кудебаев попал в больницу. 3 апреля его должны были принудительно привести в суд, где он должен был выступить с последним словом перед оглашением приговора. Однако 3 апреля в суде сообщили, что экс-глава ДП покинул Казахстан и объявлен в международный розыск

27 апреля стало известно, что Кудебаев задержан и доставлен в Казахстан из Турции.

28 апреля в Талдыкоргане ему вынесли приговор. Суд признал его виновным по фактам превышения должностных полномочий, повлекшего тяжкие последствия, а также пыток и приговорил к 10 годам лишения свободы. 

7 июня Кудебаев подал на апелляцию, 1 июля судебная коллегия оставила ему приговор без изменений.

 

 

#суд #побег #Кудебаев

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