Фото: Минобороны

С 1 января 2026 года стоимость общевойскового продовольственного пайка в Вооруженных силах Республики Казахстан увеличена на 900 тенге и составляет 3 150 тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

В августе 2025 года Республиканская бюджетная комиссия одобрила выделение дополнительных средств с учётом состава продовольственной корзины и текущей рыночной ситуации.

Стандартный общевойсковой паёк включает 48 наименований продуктов общей калорийностью 4 321 ккал. В рацион входят говядина и мясо птицы, рыба, рис, гречка, макаронные и колбасные изделия, молочная продукция, хлеб и другие продукты. Кроме того, каждый военнослужащий ежедневно получает 200 граммов фруктов.

Для отдельных категорий предусмотрены специализированные рационы. Так, лётный паёк содержит 52 наименования продуктов с калорийностью 4 834 ккал, морской — 50 наименований (4 553 ккал). Существуют и другие виды пайков с энергетической ценностью около 4 500 ккал.

В настоящее время в Вооруженных силах применяются 16 основных норм продовольственного обеспечения, включая общевойсковой, десантно-штурмовой, морской, лётный, высокогорный, лечебный и индивидуальные рационы. Также разработаны восемь дополнительных пайков — для праздничных дней, почётных и ночных караулов, военнослужащих, проходящих лечение, а также доноров.

Увеличение стоимости пайка направлено на повышение качества питания, укрепление здоровья военнослужащих и поддержание высокой боевой готовности войск.