В ноябре 2023 года трагедия унесла жизни 13 людей
Алмалинский районный суд по уголовным делам города Алматы поставил точку в деле о пожаре в хостеле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24 KZ
Директора Адильбека Мухамедьярова признали виновным в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.
Специалист по установке пожарной сигнализации Александр Пекельник получил четыре года заключения.
Напомним, ночью 30 ноября 2023 года в одном из хостелов Алматы произошел пожар. В нем на момент ЧП находились 72 человека (в том числе 12 студентов), 59 из них эвакуировались сами. 13 человек погибли, пятеро пострадали, одного из них госпитализировали. Из 13 погибших четверо – иностранцы (двое граждан России и двое граждан Узбекистана), 9 казахстанцев.
Создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара.
Было зарегистрировано уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».
Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших в хостеле в Алматы.
Также ранее стало известно о задержании арендатора сгоревшего хостела.