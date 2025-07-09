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Алмалинский районный суд по уголовным делам города Алматы поставил точку в деле о пожаре в хостеле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24 KZ

Директора Адильбека Мухамедьярова признали виновным в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Специалист по установке пожарной сигнализации Александр Пекельник получил четыре года заключения.