Суд огласил приговор по делу о смертельном пожаре в алматинском хостеле

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

В ноябре 2023 года трагедия унесла жизни 13 людей  

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Алмалинский районный суд по уголовным делам города Алматы поставил точку в деле о пожаре в хостеле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24 KZ

Директора Адильбека Мухамедьярова признали виновным в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Специалист по установке пожарной сигнализации Александр Пекельник получил четыре года заключения.

Напомним, ночью 30 ноября 2023 года в одном из хостелов Алматы произошел пожар. В нем на момент ЧП находились 72 человека (в том числе 12 студентов), 59 из них эвакуировались сами. 13 человек погибли, пятеро пострадали, одного из них госпитализировалиИз 13 погибших четверо – иностранцы (двое граждан России и двое граждан Узбекистана), 9 казахстанцев.  

Создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара.

Было зарегистрировано уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». 

Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших в хостеле в Алматы. 

Также ранее стало известно о задержании арендатора сгоревшего хостела. 

 

 

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